Colo Colo ya piensa en el mercado de pases de mitad de año. Según reveló Radio ADN, la dirigencia de Blanco y Negro sigue de cerca a dos figuras de O’Higgins: el mediocampista Martín Sarrafiore y el delantero Francisco González, ambos titulares indiscutidos en el Capo de Provincia, que marcha cuarto en el Campeonato Nacional a dos puntos del líder y compite en la Copa Sudamericana.

La operación, sin embargo, no será sencilla. Ambos jugadores tienen contrato vigente y Blanco y Negro deberá negociar directamente con una dirigencia que no querrá despotenciar a su plantel en plena competencia.

¿Por qué Colo Colo quiere a Sarrafiore y González?

Sarrafiore y González son dos de las piezas más importantes del sistema de O’Higgins en 2026. El mediocampista acumula 1.308 minutos en 21 partidos, con 3 goles y 2 asistencias en las cuatro competencias que ha disputado. Su contrato con el Capo de Provincia vence a fines de 2026, lo que abre la posibilidad de negociar su salida sin una cifra de transferencia elevada.

El caso de González es aún más llamativo. El delantero argentino lleva 1.860 minutos en 23 partidos, con 9 goles y 8 asistencias, números que lo convierten en uno de los atacantes más productivos del fútbol chileno en lo que va de temporada. Su contrato, sin embargo, es hasta diciembre de 2028, lo que encarece cualquier negociación.

¿Cuál es la situación de Sarrafiore y González en O’Higgins?

El principal obstáculo para Colo Colo es la situación contractual de González. Con vínculo hasta 2028 y siendo el jugador más determinante del equipo celeste con 17 contribuciones directas en la temporada, O’Higgins tiene todas las razones para retenerlo y negociar desde una posición de fortaleza.

Sarrafiore, en cambio, queda libre a fines de 2026, lo que podría facilitar una negociación más accesible para el Cacique. Si Blanco y Negro actúa rápido, podría acordar su llegada para el segundo semestre antes de que otros clubes entren en escena.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas frente a Deportes Concepción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.