Colo Colo se alista para un sábado de efervescencia total en el Estadio Monumental, bajo el marco de la segunda jornada doble de este 2026. Con la autorización de 42 mil espectadores, el recinto de Pedrero volverá a ser el epicentro del fútbol chileno, recibiendo tanto al plantel femenino como al masculino. Sin embargo, la calma institucional se ha visto interrumpida por las decisiones tácticas de Fernando Ortiz, quien ha mantenido el misterio absoluto sobre su once estelar hasta las últimas horas. El técnico argentino busca la fórmula perfecta para asegurar el liderato del Grupo A en la Copa de la Liga, pero los imprevistos médicos le han obligado a mover piezas en un tablero que parecía consolidado.

La incertidumbre no solo radica en el dibujo táctico, sino en la disponibilidad de nombres que han sido determinantes en la racha ganadora. La situación de Claudio Aquino, el “as bajo la manga” de Ortiz, mantiene en vilo al cuerpo técnico tras encender las alarmas en el cierre de la semana. Paralelamente, el foco se traslada a la arena política y de seguridad, donde la delegación presidencial busca forzar un cambio de paradigma para el próximo clásico en el Claro Arena. Con la presión de ser punteros exclusivos, el Cacique cierra su preparación con la obligación de refrendar su jerarquía en casa.

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