Colo Colo dejó atrás su irregular arranque de temporada y consiguió afianzarse tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa de la Liga, liderando ambas competiciones. Una de las piezas clave en la consolidación de los albos es Álvaro Madrid, quien llegó a reforzar el mediocampo.

El volante arribó proveniente de Everton de Viña del Mar cuando la competición ya había iniciado y se ha ido ganando un espacio en el equipo de Fernando Ortiz. Por ello, algunos hinchas ya piden su continuidad, considerando que se encuentra a préstamo en el club.

¿Qué dijo Madrid sobre su futuro en Colo Colo?

El mediocampista bajó las expectativas sobre una posible compra antes de tiempo. “No, no me preocupa, de verdad no es una preocupación para mí. Lo vengo diciendo y bueno, desde que empecé a jugar, esto es partido a partido, semana a semana”, comenzó.

Madrid también reconoció que su adaptación en el Monumental fue positiva desde el primer día. “Me tocó la semana anterior hacer goles, estar bien. La verdad que me he sentido bastante cómodo, me recibieron bastante bien. Pero esto cambia semana tras semana”, añadió.

Pese a la cautela, el volante no ocultó su deseo de quedarse. “Me lo quiero ir ganando con el trabajo, creo que lo vengo haciendo bien, entonces no es una presión que me estoy metiendo y decir ‘ojalá que me compren, ojalá quedarme’. Esto se va demostrando partido a partido porque el fútbol cambia mucho”, señaló.

¿Cuál es la situación de Álvaro Madrid en Colo Colo?

Madrid llegó cedido desde Everton de Viña del Mar a cambio de 200 mil dólares hasta fines de 2026. El acuerdo contempla una opción de compra de 600 mil dólares adicionales, lo que haría que la operación total alcance los 800 mil dólares si Blanco y Negro decide ejercerla.

Su rendimiento en las últimas semanas, con goles incluidos, ha encendido el debate entre los hinchas albos sobre si el club debe activar esa cláusula. Madrid, sin embargo, prefiere que sea el campo de juego el que responda la pregunta. Con Colo Colo liderando el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga, el volante tiene por delante varias semanas para seguir construyendo su caso.