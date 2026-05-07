Colo Colo ha comenzado a definir su hoja de ruta para el mercado de pases de invierno. Tras reuniones entre la dirigencia y el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz, el club estableció como prioridad la búsqueda de un mediocampista ofensivo y un extremo.

En este contexto, un nombre que genera consenso histórico en Macul volvió a aparecer sobre la mesa como una opción real. Se trata de Luciano Cabral, quien actualmente milita en Independiente de Avellaneda y atraviesa un complejo momento deportivo en Argentina, lo que lo posiciona como un fichaje de oportunidad para potenciar el plantel de cara a la segunda rueda.

El fichaje de Luciano Cabral: La propuesta de Aníbal Mosa para Colo Colo

El interés por el volante nacionalizado chileno no es un rumor aislado, sino que surgió directamente en las charlas informales de planificación. Según información de En Cancha, en los diálogos entre Fernando Ortiz, Aníbal Mosa, Jaime Pizarro y Daniel Morón, fue el propio presidente de la concesionaria quien propuso a Cabral como alternativa de refuerzo. Cabe recordar que el jugador ha sido del gusto de Mosa desde julio de 2024, cuando el Grupo Orlegi se adelantó para llevarlo al fútbol mexicano tras su brillante etapa en Coquimbo Unido.

La necesidad de concretar un fichaje en la zona de creación se ha vuelto urgente ante el rendimiento de Claudio Aquino, quien no ha logrado convencer plenamente y finaliza su contrato a fin de año. La intención de Blanco y Negro es adelantarse a los plazos y asegurar un volante con conocimiento probado del medio local.

Aunque aún no existe una carpeta definitiva ni una oferta formal, el nombre de Cabral ya encabeza las opciones previas a la reunión oficial de la Comisión Fútbol, donde se definirá la terna final de incorporaciones para el segundo semestre de 2026.

El presente de Luciano Cabral en Argentina: ¿Por qué busca salir de Independiente?

La viabilidad de esta operación se sustenta en el ostracismo que vive el futbolista en Avellaneda. Pese a que en su momento fue pieza clave del “Rojo”, su situación cambió drásticamente en el último mes. De acuerdo a los registros actuales, Cabral acumula cinco partidos consecutivos sin pisar el terreno de juego en la liga local. Su última aparición destacada fue en marzo por Copa Argentina, donde anotó un gol, pero aquello no fue suficiente para recuperar la confianza del cuerpo técnico, que ha priorizado otras variantes tácticas durante la presente campaña.

Esta falta de protagonismo, sumada a que promedia apenas 31 minutos por encuentro en la temporada, ha llevado a que su representación evalúe un cambio de aire para el mercado de invierno.

Según reportan medios argentinos, el volante tendría decidido no continuar en Independiente para el segundo semestre, buscando un destino donde pueda recuperar ritmo y volver a estar en la órbita de La Roja. Si bien se rumorea un interés de Argentinos Juniors por repatriarlo, la vitrina de un posible fichaje en Colo Colo y la relación de larga data con la dirigencia alba podrían inclinar la balanza a favor de un retorno a Chile.

Las condiciones económicas de un posible fichaje bajo “economía de guerra”

A pesar del interés mutuo, la salida de Cabral desde Avellaneda implica una negociación compleja. El mediocampista tiene contrato vigente con Independiente hasta diciembre de 2027, lo que obliga a Colo Colo a buscar una fórmula que satisfaga las pretensiones económicas de un club argentino siempre necesitado de liquidez. No obstante, la intención de Aníbal Mosa de implementar una “economía de guerra” en este mercado calza con la posibilidad de gestionar una cesión con opción de compra, evitando un desembolso inmediato de grandes proporciones.

El escenario está abierto. Mientras en Argentina observan de reojo la situación del jugador, en Colo Colo confían en que la falta de minutos y el deseo del futbolista por retornar al país faciliten las gestiones para sellar el que podría ser el fichaje más importante del invierno. Por ahora, el nombre de Luciano Cabral es la primera gran carta que asoma en el horizonte de Fernando Ortiz para un mercado que promete ser decisivo para las aspiraciones del Cacique.