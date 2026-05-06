Colo Colo vive una semana de hegemonía total, tanto en el césped como en las gradas. Tras el triunfo ante Coquimbo Unido que lo dejó como puntero solitario del Campeonato Nacional, un nuevo informe estadístico ratifica que el fenómeno albo se mantiene como la fuerza de convocatoria más potente del fútbol chileno. Con cifras que superan el promedio de sus más cercanos perseguidores, el Cacique se consolida como el equipo con mayor respaldo popular del 2026, lo que ha permitido gestionar condiciones especiales de aforo para sus próximos desafíos en el Estadio Monumental.

En lo deportivo, el “Tano” Ortiz ajusta las piezas para la Copa de la Liga con la tranquilidad de recuperar nombres clave y la certeza de un proyecto institucional que asegura a sus figuras a largo plazo. Entre récords de asistencia, autorizaciones de aforo completo y un clima de optimismo en el camarín, el Eterno Campeón se prepara para una jornada histórica en Pedrero donde se espera que más de 40 mil almas acompañen tanto al equipo femenino como al plantel masculino en una doble programación de alto impacto.

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