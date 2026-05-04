Colo Colo sigue avanzando en la remodelación del Estadio Monumental. En los últimos días los albos anunciaron un paso clave: la alianza con la empresa norteamericana Playfly Sports, que se encargará de encontrar el naming right para conseguir los recursos del proyecto.

Sin embargo, este no es el único trabajo que ha hecho la dirigencia, puesto que también se encuentran mirando recintos deportivos de alto nivel. En ese contexto, Aníbal Mosa asistió al Claro Arena de Universidad Católica para observar de cerca el reducto cruzado.

¿Por qué Aníbal Mosa visitó el Claro Arena?

El pasado sábado 2 de mayo, el plantel femenino de Colo Colo enfrentó a Universidad Católica en el Claro Arena por la fecha 6 de la Liga Femenina, duelo que terminó 2-0 a favor de las albas. Mosa encabezó la delegación y acompañó al equipo, pero su visita tuvo un objetivo adicional: observar de cerca el recinto cruzado de cara a la remodelación del Monumental.

La visita se enmarca en un proceso más amplio. En los últimos días, Colo Colo anunció una alianza con la empresa norteamericana Playfly Sports, encargada de conseguir el naming right del estadio para financiar el proyecto de remodelación del recinto de Pedreros.

¿Qué hizo Aníbal Mosa en el Claro Arena?

Según Radio ADN, Mosa recorrió las instalaciones y conversó con funcionarios de Cruzados, pero fue el pasto sintético del recinto el que captó especialmente su atención. El presidente de Blanco y Negro apreció de cerca la superficie y se habría llevado una buena impresión sobre el césped.

El dato es relevante porque actualmente el Estadio Monumental cuenta con pasto natural, sin embargo, las cosas podrían cambiar con el correr del tiempo. Si Mosa decide incorporar césped sintético, implicaría un cambio significativo en el diseño del recinto, aunque la decisión final no se conocerá por varios meses.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo deportivo, Colo Colo se prepara para su próximo desafío en la Copa de la Liga, el cual está programado para este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas frente a Deportes Concepción en el Estadio Monumental. El partido es válido por la quinta fecha de la fase de grupos del certamen.