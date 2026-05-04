Colo Colo se afianzó en la cima exclusiva del Campeonato Nacional tras vencer por 3-1 a Coquimbo Unido en la Ruca, con Javier Correa consolidándose como la gran figura gracias a su doblete agónico. Aunque el Estadio Monumental entero y la transmisión oficial fueron testigos de cómo el cuarto árbitro, Juan Lara, retiraba de la cancha a Bautista —el hijo pasapelotas del artillero—, la gran incógnita era el motivo exacto de la drástica medida de la autoridad. Lejos de polemizar o dramatizar, fue el propio atacante trasandino quien despejó las dudas.

¿Por qué el árbitro Juan Lara sacó al hijo de Javier Correa?

El menor fue retirado del terreno de juego por esconder deliberadamente los balones y utilizar “mañas” para hacer tiempo en los minutos finales del compromiso.

En la zona mixta, el delantero cordobés abordó el impasse con total soltura y desató las carcajadas de la prensa al transparentar la actitud de su primogénito, quien además milita en las divisiones menores del Cacique.

El artillero confesó que la autoridad del encuentro no tuvo contemplaciones tras percatarse de que Bautista estaba realizando acciones indebidas para favorecer al equipo local. “Lo sacó por estar haciendo boludeces. Estaba con las mañitas que aprendió en Estudiantes (de La Plata), escondiendo pelotas y lo sacaron”, lanzó el goleador sin filtro, detallando que el joven derechamente estaba escondiendo las pelotas para enfriar el partido y asegurar los tres puntos en Macul.

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Javier Correa apareció con este GOLAZO, el cual sólo fue el primero suyo del cruce entre #ColoColo y Coquimbo Unido, por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. ¿Con quién celebró? Con su hijo.



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El renacer goleador de Correa y la importancia de su familia

El atacante valoró su buen presente tras superar una dura etapa de lesiones, destacando que el apoyo de su círculo íntimo fue clave para volver a inflar las redes.

Más allá de la anécdota protagonizada por su hijo, el exjugador de Estudiantes de La Plata no escondió su tremenda emoción por reencontrarse con su mejor versión en Pedrero. Tras semanas amargas donde perdió la titularidad por problemas físicos, el “Toro” ya suma cuatro festejos en el actual torneo y se consolida como el arma letal en el esquema de Fernando Ortiz.

Sobre este resurgir y el tremendo lujo de abrazar a Bautista en medio de la euforia total, Correa recalcó que nunca bajó los brazos en los malos momentos y que poder celebrar en la cancha junto a su sangre es una bendición impagable que atesorará para toda la vida. “No sé si es un renacer en Colo Colo. Trabajo duro para esto y cuando me tocaron los momentos malos, me enfoqué en mi familia y en tratar de ayudar a la gente”, reveló en conversación con TNT Sports. “Trabajo para esto. Nunca aflojé en momentos malos. Me enfoqué en el trabajo, en mi familia y en ayudar a mis compañeros”, complementó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa de la Liga?

Colo Colo se medirá a Deportes Concepción en el Monumental, este sábado 9 de mayo -17:30 hrs- en el marco de la Fecha 5 de la competencia.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz tendrá que revalidar su gran momento rápidamente, ya que este cruce asoma como una verdadera final para definir al líder absoluto del Grupo A. Actualmente, albos y aurinegros comparten la cima de su zona con 7 puntos, registrando ambos elencos dos triunfos y un empate en el certamen. Sin embargo, el Popular toma la ventaja en el primer lugar gracias a su mejor diferencia de goles, con un +3 a favor frente al +2 de los locales.