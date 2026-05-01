Javier Correa y Maximiliano Romero entrenaron este viernes en el Estadio Monumental como titulares simultáneos en Colo Colo, la señal más clara de que Fernando Ortiz prepara un doble 9 para el partido pendiente ante Coquimbo Unido del domingo 3 de mayo a las 17:30 horas. Será la primera vez que ambos arranquen juntos desde la fecha 5 del campeonato: el Superclásico ante la Universidad de Chile, disputado en febrero.

El contexto lo hace más relevante: en el triunfo ante la U. de Concepción, Romero fue titular y salió al minuto 73, momento exacto en que entró Correa para marcar el gol de la victoria en el descuento. No jugaron juntos ni un minuto, pero ambos rompieron sus malas rachas. El domingo, Ortiz pretende cambiar eso y apostar por los dos centrodelanteros desde el pitazo inicial.

¿Por qué Ortiz junta a Correa y Romero ahora?

La respuesta es simple: los dos anotaron en el mismo partido por primera vez en la temporada. Romero no festejaba desde el 7 de marzo y Correa arrastraba sequía desde el 7 de febrero, cuando convirtió frente a Everton. Que ambos rompieran la mufa en Concepción le entregó a Ortiz el argumento de confianza que necesitaba para reunirlos desde el arranque.

El periodista Christopher Brandt de ESPN confirmó vía X que “Correa y Romero estuvieron juntos hoy en el equipo titular” en la práctica del viernes. Queda una sesión de trabajo el sábado para ratificar la oncena, donde la principal incógnita es cómo reorganiza Ortiz el mediocampo para sostener a dos 9 arriba.

¿Vuelve el doble 9 en Colo Colo?

Correa y Romero estuvieron juntos hoy en el equipo titular.

Mañana, Ortiz define el 11 para enfrentar a Coquimbo U. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 1, 2026

¿Qué se juega Colo Colo ante Coquimbo?

Colo Colo llega igualado en puntos con Deportes Limache en la cima del Campeonato Nacional, pero con un partido menos. Ganarle a Coquimbo Unido este domingo significa quedarse con el liderato exclusivo antes del cierre de la primera rueda, un golpe de autoridad con la segunda vuelta ya en el horizonte.

Los Piratas llegan sin presión de tabla, pero Colo Colo tiene la ventaja de jugar en el Monumental y de llegar con la moral alta tras el triunfo agónico en Collao. Si el doble 9 responde desde el minuto uno, el Cacique tiene argumentos más que suficientes para cerrar la primera vuelta como único puntero.

La tabla del Campeonato Nacional