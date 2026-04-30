Colo Colo vive horas claves en su estructura administrativa y en su planificación deportiva. Tras la reciente Junta Ordinaria de Accionistas que reestructuró la testera de Blanco y Negro, el plantel dirigido por Fernando Ortiz se prepara para un segundo semestre que no dará tregua.

Con el equipo liderando el Campeonato Nacional y peleando la cima de la Copa de la Liga, la nueva directiva ya fijó su postura oficial respecto al próximo mercado de pases, enviando un mensaje claro al camarín justo cuando una extensa y pesada lista de figuras se juega su permanencia en el Estadio Monumental.

¿Qué jugadores terminan contrato en Colo Colo a fines de 2026?

Un total de 14 futbolistas del primer equipo albo finalizan su vínculo contractual o sus respectivos préstamos en diciembre de 2026, obligando a Blanco y Negro a tomar decisiones millonarias.

El plantel se juega mucho más que la gloria deportiva en estos meses. Varios nombres de peso deberán convencer a la gerencia para extender su estadía en Macul. La nómina de quienes finalizan su contrato incluye a referentes y canteranos: Fernando de Paul, Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Diego Ulloa, Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Claudio Aquino, Marcos Bolados y Leandro Hernández. A ellos se suma Matías Fernández, quien posee una cláusula de renovación automática pero sujeta al cumplimiento de estrictos objetivos deportivos.

Además, la nueva directiva deberá evaluar con lupa si ejerce las elevadas opciones de compra por los jugadores que llegaron a préstamo:

Maximiliano Romero: 1.5 millones de dólares (por el 50% del pase).

1.5 millones de dólares (por el 50% del pase). Joaquín Sosa: 1 millón de dólares (por parte de su pase).

1 millón de dólares (por parte de su pase). Lautaro Pastrán: 1 millón de dólares (por el 60% del pase).

1 millón de dólares (por el 60% del pase). Álvaro Madrid: 600 mil dólares.

¿Llegarán nuevos refuerzos a Colo Colo a mitad de temporada?

La presidencia de Blanco y Negro confirmó que analizarán la llegada de nuevos refuerzos tras la primera rueda, pero bajo un estricto modelo financiero para proteger los recursos del club.

Aníbal Mosa, recién ratificado como presidente de la concesionaria (quien estará acompañado por Eduardo Loyola en la vicepresidencia), dejó en claro que la billetera no será ilimitada para este invierno. “La economía de guerra en algunos aspectos y en algunos lugares se tienen que mantener permanente. Tenemos que ser austeros para colocar los recursos donde debemos colocarlos”, expresó Mosa en conferencia de prensa.

La hoja de ruta establece una cumbre técnica definitiva para las próximas semanas. “En este caso, nosotros vamos a hacer un análisis con Jaime (Pizarro), con Daniel Morón y con el técnico una vez que termine la primera rueda para ver de qué manera podemos reforzar al equipo”, detalló el empresario de origen sirio.

El objetivo de la dirigencia es claro y no transa el éxito deportivo: “Queremos un equipo competitivo, que pelee este campeonato y para eso estamos disponibles para hacer un análisis”, agregó, todo esto mientras se avanza en paralelo con el histórico proyecto de remodelación del estadio Monumental y la venta de sus naming rights.