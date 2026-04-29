El anhelo de ver un nuevo recinto en Macul entró en su fase más ejecutiva y profesional de las últimas décadas. Tras oficializar la alianza estratégica con la empresa encargada de atraer los recursos económicos para la remodelación, Colo Colo puso en marcha un cronograma de trabajo internacional.

La elegida es Playfly Sports, una compañía norteamericana con sede en Pensilvania que no viene a actuar como prestamista, sino como el motor comercial que conectará al “Cacique” con los capitales más grandes del mundo para financiar su ambiciosa transformación a 60.000 asientos.

Los detalles del contrato: 2 años para cambiar la historia

El acuerdo entre Blanco y Negro y Playfly Sports tiene una vigencia inicial de dos años. Durante este periodo, la multinacional operará como consultora exclusiva de patrocinio y representación comercial. Pero su labor va más allá de un simple logo en la fachada: la agencia liderará la comercialización de los llamados “Socios Fundadores” del estadio, una categoría de élite para marcas que busquen integrarse desde la base del proyecto.

Jessi Sánchez, Vicepresidente Senior de la firma, fue enfático en la profundidad del trabajo: “Nuestro mandato comienza desde la etapa arquitectónica. Queremos brindar a nuestro socio de naming rights la oportunidad de integrarse en cada espacio de hospitalidad y en cada activo con el que interactúa el aficionado, con valor incorporado desde el primer diseño”.

El currículum que asombra: Del Real Salt Lake a las ligas universitarias

Para entender por qué Aníbal Mosa se inclinó por esta agencia, basta mirar su éxito en la Major League Soccer (MLS). Playfly fue la pieza clave para que el Real Salt Lake consiguiera su actual contrato de nombre con America First Credit Union. Su experiencia es masiva: hoy trabajan con más de 100 equipos profesionales en ligas de la talla de la MLB (Béisbol), NHL (Hockey) y la NBA (donde gestionaron el parche de los New Orleans Pelicans).

Además, dominan el mercado de la NCAA con presencia en 75 departamentos atléticos universitarios de EE.UU. Su plataforma de fan engagement es tan robusta que les permite llegar a más del 85% de todos los fanáticos del deporte en Estados Unidos, un alcance que pondrán a disposición de Colo Colo para atraer inversionistas globales.

El ejército de Playfly y las marcas que podrían financiar la obra

La agencia cuenta con un equipo de aproximadamente 1,000 profesionales desplegados en 43 estados y a nivel internacional. Este “ejército” comercial aplicará herramientas de valoración patentadas para maximizar cada ingreso del club. El objetivo final es atraer a alguno de sus socios estratégicos de primer nivel.

En su red global de más de 2,000 marcas, Playfly opera habitualmente con gigantes como:

Consumo masivo: McDonald’s, Pizza Hut y Dunkin’.

McDonald’s, Pizza Hut y Dunkin’. Energía y Automotriz: Ford y Shell.

Ford y Shell. Logística y Bebidas: UPS y Corona.

Con este respaldo, Colo Colo no solo busca un nombre para su estadio, sino integrar al club en un ecosistema comercial de estándar mundial que permita proyectar el nuevo Monumental como el coliseo más moderno de Sudamérica.