Las vueltas del fútbol siempre dejan historias ocultas que podrían haber cambiado el rumbo de un club. Fernando “Tano” Ortiz asumió la banca de Colo Colo el 30 de agosto de 2025, llegando a apagar el incendio a solo dos semanas de la bullada salida de Jorge Almirón.

Si bien hoy el argentino goza de un presente brillante como líder del Campeonato Nacional y su grupo en la Copa de la Liga, a fines del año pasado pendió de un hilo tras no conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana. Fue en ese momento de incertidumbre cuando Aníbal Mosa activó un plan en secreto: un recordado exentrenador del Cacique reveló públicamente que fue contactado para tomar el puesto de Ortiz, pero una compleja situación familiar lo obligó a dar un paso al costado.

¿Qué ex DT de Colo Colo rechazó volver al Estadio Monumental?

Se trata del argentino Pablo Guede, quien actualmente triunfa en la banca de Alianza Lima en Perú. En conversación con el programa radial Fútbol Satélite, el estratega de 51 años desclasificó los movimientos que hubo a fines de 2025 antes de que firmara con el elenco “Íntimo”. Según detalló, su intención original era mantenerse alejado de las canchas, lo que lo llevó a rechazar ofertas importantes del continente.

Textualmente, Guede confesó al medio citado: “Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo Colo y les dije ‘no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo’”.

El síndrome del “nido vacío”: La razón detrás de su negativa

Más allá del proyecto deportivo, la principal traba para su regreso a Chile fue un delicado proceso de adaptación familiar. El exentrenador albo detalló en la entrevista que no se sentía con la fuerza anímica para asumir un desafío de la magnitud de Colo Colo debido a que sus hijos acababan de dejar el hogar para irse a estudiar a Europa.

El DT fue absolutamente sincero sobre sus emociones: “Estaba en un momento complicado de mi vida, con el nido vacío, se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme”.

¿Por qué terminó firmando en el fútbol peruano y llevándose a un ex albo?

A pesar de su negativa inicial, una llamada desde Perú logró convencer a Guede y a su esposa de emprender una nueva aventura. El argentino reveló que el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, fue clave para sacarlo de su pausa. Tras escuchar el proyecto, el DT miró a su esposa y tomaron la decisión familiar de armar las maletas.

“Cuando me llamó Franco (Navarro, gerente deportivo), le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo, ‘nos vamos a Lima, ¿no?’”, relató Guede, añadiendo que: “Le contesté ‘me parece que sí’. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos del club, no lo dudé”.

Hoy, esa decisión le sonríe. Tras un inicio turbulento con eliminación en Copa Libertadores ante 2 de Mayo, el argentino es líder exclusivo de la Liga 1 peruana con nueve triunfos en doce partidos, consolidando un equipo donde destaca como figura el volante chileno y ex Colo Colo, Esteban Pavez.