Maximiliano Romero convirtió el penal que abrió el marcador en el triunfo de Colo Colo sobre U. de Concepción (2-1) en el Ester Roa, pero su celebración le costó una denuncia formal.

El árbitro José Cabero registró en su informe que el delantero albo levantó la camiseta y exhibió una polera interior con la frase “Los momentos de Dios son perfectos” al anotar a los 30 minutos del partido.

La denuncia empañó una jornada que pintaba redonda para el Cacique: Romero rompía una sequía goleadora que se extendía desde el 7 de marzo y Javier Correa anotó el definitivo 2-1 a los 90+2, terminando también con su propia racha sin goles desde el 7 de febrero. Con el resultado, Colo Colo recuperó la punta del Campeonato Nacional.

¿Qué consecuencias pueden haber para Romero?

La denuncia arbitral activa automáticamente un proceso disciplinario en la ANFP y el antecedente más reciente en el fútbol chileno involucra a Nelson da Silva de Palestino. En el triunfo sobre Deportes Limache, el delantero usó una polera con el mismo mensaje religioso tipografía, y color, y también fue denunciado por el árbitro Claudio Díaz en su informe oficial.

La coincidencia de la frase sugiere que varios jugadores del fútbol chileno comparten la misma prenda, lo que podría derivar en una circular preventiva de la ANFP.

En el caso de Da Silva, el proceso concluyó sin sanción deportiva que afectara la continuidad del jugador, pero sí implicó una amonestación formal. Romero podría enfrentar un escenario similar: sin fecha límite definida para el fallo, el delantero puede seguir siendo convocado mientras el Tribuna de Disciplina no diga lo contrario.

La polera de Maximiliano Romero y Nelson Da Silva tienen el mismo mensaje, tipografía y marca / ©Photosport.

Lo que dice el reglamento FIFA

La FIFA prohíbe expresamente mostrar “mensajes, lemas, imágenes o publicidad —políticos, religiosos o personales— en camisetas interiores bajo la equipación”. La sanción contempla tarjeta amarilla y posibles multas económicas al club. Cabero aplicó el protocolo.

Por ahora Colo Colo tendrá que esperar si el caso de Romero solo terminará en una amonestación o si esta vez podría aplicarse alguna multa. Lo cierto es que el “tema polera” es algo que preocupa poco en Macul tras el triunfo que los devolvió a la lucha por el campeonato.