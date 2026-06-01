Datos Clave Respira Colo Colo: Según Radio ADN, desde Independiente de Avellaneda descartaron que hayan tomado contacto con Javier Correa. Las razones: En el Rojo manejan otras opciones en delantera. Además, confían en su 9 titular, Gabriel Ávalos. Los números de Correa: El atacante del Cacique suma 8 goles en 13 partidos este 2026.

Javier Correa dejó atrás su irregular comienzo de temporada para convertirse en uno de los puntos altos de Colo Colo. El delantero tuvo un renacer futbolístico que le ha permitido sumar seis goles en sus últimos seis compromisos y ha destacado como una de las figuras del equipo.

Su gran rendimiento hizo que se comenzara a especular con una posible salida en el mercado invernal. Primero, con un supuesto interés por parte de Alianza Lima y luego con un acercamiento desde Independiente de Avellaneda. Sin embargo, desde Argentina descartaron contactos con el ariete albo.

¿Qué dijeron en Independiente sobre Javier Correa?

El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, reveló que se puso en contacto con el entorno de Independiente para conocer su postura sobre la posible incorporación de Javier Correa.

Sin embargo, desde el elenco de Avellaneda descartaron que hayan tomado contacto con el delantero de Colo Colo para iniciar gestiones para contratarlo en el corto plazo.

De hecho, en el Rojo aseguran que manejan otras opciones para reforzar su ofensiva, aunque también reconocen que confían en su centrodelantero, el paraguayo Gabriel Ávalos, quien defenderá a Paraguay en el Mundial 2026.

¿Cuál es la situación de Correa en Colo Colo?

Javier Correa tiene contrato con Colo Colo hasta fines del 2027 y no cuenta con cláusula de salida, por lo que quien quiera quedarse con el delantero deberá negociar directamente con Blanco y Negro.

Desde su arribo al Estadio Monumental, el ariete ha disputado un total de 64 partidos, anotado 30 goles y entregado 5 asistencias.

En tanto, en la temporada 2026, Correa ha jugado 677 minutos en 13 compromisos y ha marcado en 8 ocasiones, convirtiéndose en una de las figuras del equipo que está puntero del Campeonato Nacional.