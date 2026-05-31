Datos Clave El mejor arranque del siglo: De la mano de Ortiz, Colo Colo registra 33 puntos en 14 partidos jugaods, el mejor arranque del Cacique en el siglo. Va por el récord de 1998: En 1998, Gustavo Benítez registró 33 puntos en 15 partidos. En la actualidad, Ortiz tiene 33 con 14 partidos jugados, por lo que un empate le basta para tener un nuevo récord. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El sábado 13 de junio contra Cobresal en el Estadio Monumental.

Colo Colo pasa por su mejor momento en el Campeonato Nacional 2026, no solamente por que se encuentran en la cima como líderes exclusivos de la división con una diferencia considerable con sus rivales, sino que también en el cierre de la primera rueda acumularon cinco victorias seguidas. De la mano de Fernando Ortiz, los albos se reivindican de cómo cerraron la temporada pasada.

El golpe de terminar un centenario sin títulos y sin clasificación internacional para el Cacique fue una pesadilla, que el Tano Ortiz tuvo la misión de pasar la página en esta temporada y lo está logrando de la mejor manera, ya que encamina a los albos a ser uno de los fuertes candidatos al título, y en su misión consiguió un complejo récord en la primera rueda del torneo.

Fernando Ortiz logra un complejo récord en Colo Colo

Tras vencer a Deportes La Serena por 2-4 en calidad de visitante, Fernando Ortiz logró que Colo Colo tenga su mejor arranque del siglo en la historia del club en torneos largos, ya que registra 11 victorias y 3 derrotas, números que no se habían registrado en los albos durante este siglo.

El Cacique acumula 33 unidades en 14 partidos jugados, por lo que iguala a Universidad Católica, que también consiguió el mismo puntaje en la misma cantidad de partidos en las temporadas 2018 y 2020.

Si bien Fernando Ortiz ya consiguió un complejo récord para los albos, en el próximo encuentro ante Cobresal podría romper otro hecho histórico. Se trata de la marca de 1998 que consiguieron con Gustavo Benítez, de terminar la primera rueda del torneo superior a los 33 puntos. En ese entonces, Benítez cosechó 33 puntos en 15 partidos, pero en la actualidad Ortiz ya posee 33 con un partido menos, por lo que una victoria o un empate lo dejarían como el técnico con el mejor puntaje en una primera rueda en la historia de Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo debe recibir a Cobresal por la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El Cacique se enfrentará ante los Mineros en el Estadio Monumental el sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas.