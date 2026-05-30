La Serena quiere el golpe de la fecha cuando reciba este sábado 30 de mayo al líder Colo Colo en el Estadio La Portada desde las 15:00 horas, en el marco de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

Los papayeros llegan motivados tras golear 4-1 a Deportes Limache, mientras los albos aterrizan en el norte como líderes con 30 puntos, fruto de diez victorias y apenas tres derrotas en 13 partidos, con 13 puntos de ventaja sobre sus rivales inmediatos.

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La Serena vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del La Serena vs Colo Colo

Deportes La Serena llega a este duelo desde la duodécima posición de la tabla, con 17 puntos producto de cuatro triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. La goleada 4-1 ante Deportes Limache en la fecha anterior levantó el ánimo en el equipo de Felipe Gutiérrez, aunque el contexto no deja margen para el conformismo: un triunfo ante el puntero sería el resultado que relanzaría su irregular temporada. La gran baja que sacude al equipo serenense es la de Nicolás Stefanelli, figura que sufrió una rotura de ligamento cruzado y que se perderá lo que resta del año.

Colo Colo llega en su mejor momento. La victoria 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena confirmó la solidez de los albos, que no conocen el empate en todo el torneo: diez victorias y tres derrotas en 13 partidos. El DT Fernando Ortiz mueve el tablero para este partido: Arturo Vidal cambia de posición para operar como volante de contención, en una apuesta táctica que busca dar más dinamismo al mediocampo cacique.

Formaciones probables de La Serena y Colo Colo

Formación de Deportes La Serena:

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Rafael Delgado, Yahir Salazar, Felipe Chamorro; Gonzalo Escalante, Francisco Mac Allister, Sebastián Díaz, Jeisson Vargas; Diego Rubio, Ángelo Henríquez.

Formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández; Javier Correa, Lautaro Pastrán.

¿Dónde ver La Serena vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre La Serena y Colo Colo se disputará este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas de Chile en el Estadio La Portada, La Serena. El partido será dirigido por Fernando Véjar, con asistencia del VAR a cargo de Héctor Jona y Alejandro Molina. Para seguirlo, las opciones son: