Datos Clave La posición a fortalecer por Ortiz: El Tano buscaría un volante ofensivo a pesar de la presencia de Méndez y Aquino. Vélez le abre la puerta al anhelo del Tano: El presidente del Fortín no descarta una posible venta de Diego Valdés, volante apuntado por Ortiz. Números y valor de Valdés: En 15 partidos, Valdés registró un gol y cinco asistencias. Su valor según Transfermarkt estaría avaluado en 2.8 millones de dólares.

Los humos del mercado de fichajes ya empiezan a emerger, ya que en aproximadamente dos semanas se abrirá el libro de pases tras la realización de la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Uno de los equipos que planea ser protagonista para este proceso es Colo Colo, quien ya tiene jugadores en carpeta.

Fernando Ortiz estaría en búsqueda de un volante más para fortalecer la zona medio ofensiva del Cacique, la cual tiene como titular a Víctor Felipe Méndez y como suplente a Claudio Aquino. A pesar de que los dos nombres se han consolidado en el club, el Tano tendría un anhelo con pasado en La Roja, el cual tendría las puertas abiertas en su club en Argentina.

El anhelo de Ortiz tiene las puertas abiertas en su club

Se trataría del mediocampista nacional Diego Valdés, quien es seguido de cerca por Colo Colo y el Tano Ortiz. El entrenador del Cacique recibió noticias sobre su estado en Vélez Sarsfield tras los dichos del presidente Fabián Berlanga.

“Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial”, señaló el mandamás de la escuadra El Fortín. Si bien no aclaró que hay alguna oferta formal por el volante nacional, sí dejó una puerta abierta para la opción de una posible salida, la cual Fernando Ortiz tendría la opción de aprovechar en este mercado de pases.

Los números de Diego Valdés fueron trascendentales para la clasificación de Vélez Sarsfield a los octavos de final de la Liga Argentina, donde cayeron de locales ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. En la temporada, Valdés registró 15 partidos jugados, donde marcó una vez y entregó cinco asistencias. Cabe destacar que según el sitio Transfermarkt el valor del pase del volante es de 2.8 millones de dólares, por lo que el Cacique tendrá un dilema en si pagar el pase del medio tan anhelado por el Tano Ortiz.