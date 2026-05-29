Datos Clave Caída histórica: Las utilidades de Blanco y Negro se desplomaron un 79,8% en el primer trimestre de 2026, según reveló el diario Pulso. Factor TV: Los ingresos por transmisión de partidos cayeron un 55%, golpeados por la ausencia en torneos Conmebol y los litigios de la ANFP. Momento societario: El rojo financiero se publica a días de que cierre la OPA de Aníbal Mosa, quien busca tomar el control total de la concesionaria.

Mientras en la cancha Colo Colo pelea en lo más alto del Campeonato Nacional, en las oficinas del Estadio Monumental los números están encendiendo todas las alarmas. Un reciente informe financiero ha destapado un abrupto retroceso en las arcas de la concesionaria que administra al “Cacique”, revelando que la masiva exportación de jugadores hacia el extranjero no fue suficiente para maquillar un primer trimestre sumamente complejo en materia de utilidades.

¿Por qué cayeron las ganancias de Blanco y Negro en Colo Colo?

De acuerdo al informe revelado en exclusiva por Pulso de La Tercera, las ganancias atribuibles al controlador llegaron a apenas $981,7 millones de pesos entre enero y marzo de 2026. Esta cifra representa un violento descenso del 79,8%en comparación con los $4.798,9 millones obtenidos en el mismo lapso del año pasado.

Para evitar especulaciones y ceñirse a la estricta rigurosidad del mercado financiero, Blanco y Negro justificó este balance ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Según cita el medio, la concesionaria explicó la caída de sus ingresos en base a dos grandes fugas de capital: “una disminución de los derechos de televisión por la no competición en torneos internacionales Conmebol y la rebaja mensual de los derechos de televisión nacionales”.

Este último punto tiene nombre y apellido: Warner Channel. El reporte aclara que la reducción nacional se debe al aporte obligatorio que cada club debe realizar por “el juicio que la ANFP perdió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)”. Esto provocó que los ingresos por televisación de partidos cayeran un drástico 55%.

Las ventas de Cepeda, Saldivia y Pizarro no salvaron los números

Los hinchas albos vieron partir a tres de sus grandes figuras en los últimos meses, operaciones que inyectaron millones de dólares pero que, contablemente, no lograron frenar la caída general de ingresos, los cuales bajaron un 11% (llegando a $13.055,9 millones).

El informe del citado portal detalla las operaciones de los jugadores formados en casa: Alan Saldivia partió al Vasco da Gama de Brasil por US$ 1,2 millones, mientras que Vicente Pizarro fue transferido a Rosario Central de Argentina por US$ 1,6 millones. A ellos se suma Lucas Cepeda, vendido al Elche de España.

Sin embargo, Blanco y Negro argumentó que, comparado con 2025, la cifra global por transferencias es menor porque en el ejercicio anterior “se contabilizaron las ventas de Maximiliano Falcón y Pablo Solari”. Paralelamente, los costos de venta y los gastos de administración aumentaron un 10,5% y un 16,1% respectivamente.

El factor Aníbal Mosa: ¿Cómo afecta la OPA al futuro de Colo Colo?

La publicación de estos delicados resultados financieros no ocurre en el vacío. El desplome de las utilidades sale a la luz pública en la recta final de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Aníbal Mosa.

El actual presidente y mayor accionista individual de Blanco y Negro busca elevar su participación accionaria del 38,81% actual hasta un 61,18%. Esta maniobra, que se cierra la próxima semana, le otorgaría el control absoluto de la firma administradora, obligándolo a asumir el mando en medio de un escenario donde deberá reestructurar urgentemente los flujos de ingresos de la institución más popular del país.