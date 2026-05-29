Datos Clave Baja sensible: El delantero Nicolás Stefanelli se rompió los ligamentos cruzados y se despide de la temporada. Problema albo: Fernando Ortiz también deberá meter mano en el once de Colo Colo tras la expulsión de Tomás Alarcón en el clásico. Cita en el norte: El Cacique defiende la cima del torneo este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas bajo el arbitraje de Fernando Vejar.

Colo Colo sigue trabajando a toda máquina en el Estadio Monumental con un solo objetivo en mente: consolidar su ventaja absoluta en la cima del Campeonato Nacional 2026. El Cacique (líder con 30 puntos) prepara su viaje al norte para enfrentar a Deportes La Serena, un equipo que viene de golear, pero que en las últimas horas recibió un verdadero mazazo médico que altera por completo la planificación de su entrenador y cambia el panorama en la zaga alba.

¿Qué figura de La Serena se pierde el partido ante Colo Colo?

El triunfo por 4-1 de los “Papayeros” sobre Deportes Limache dejó un sabor sumamente amargo. Durante la primera fracción, el atacante argentino Nicolás Stefanelli —quien había inaugurado el marcador— debió abandonar el terreno de juego con evidentes muestras de dolor en su rodilla.

Los peores presagios se confirmaron a través de un parte médico oficial: el exjugador del Inter Miami sufrió una rotura de ligamento cruzado. Esta grave lesión lo obligará a pasar por el quirófano, dejándolo fuera de las canchas por un periodo estimado de seis a nueve meses. Ante la emergencia, el técnico Felipe Gutiérrez perfila al volante Felipe Chamorro (autor de un doblete en la última fecha) como su principal carta para recibir al líder.

¿Cómo formará el mediocampo de Colo Colo tras la última suspensión?

Si bien el escenario en el norte cambió drásticamente por la lesión del rival, Fernando Ortiz también tiene su propio dolor de cabeza para armar el once titular.

El estratega albo no podrá contar con el volante de contención Tomás Alarcón, quien vio la tarjeta roja en el reciente triunfo frente a Universidad Católica (2-1). Ante la ausencia del ex O’Higgins, todas las miradas apuntan a Arturo Vidal. El “King” asoma como el reemplazante natural para tomar las riendas del mediocampo, aunque el cuerpo técnico aún evalúa fórmulas para no desequilibrar la estantería defensiva que los tiene punteros.

Horario, árbitro y dónde ver en vivo a La Serena vs Colo Colo

El encuentro, válido por la Fecha 14 de la Liga de Primera, se disputará este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

La ANFP designó a Fernando Vejar Díaz como árbitro central, secundado por Hector Jona en el VAR. Los hinchas albos que no viajen a la Cuarta Región podrán seguir la transmisión en vivo a través de las pantallas de TNT Sports Premium y vía streaming por la plataforma HBO MAX.