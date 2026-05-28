La aventura de Carlos Palacios en Boca Juniors está cada vez más cerca de terminar. La prensa argentina aseguró este jueves que el atacante chileno integra la lista de prescindibles del Xeneize para el próximo mercado de pases, una decisión que podría facilitar su regreso a Colo Colo, club en el que ha sonado en las últimas horas.

La información fue revelada por el periodista Augusto César de ESPN Argentina, quien aseguró que la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme tomó una drástica decisión sobre el futuro de “la Joya”. La idea del cuadro Azul y Oro es liberar un cupo de extranjero para reforzarse de cara a la segunda mitad de la temporada, y el chileno aparece como el sacrificado.

¿Por qué Boca Juniors quiere prescindir de Carlos Palacios?

El escenario de Carlos Palacios en La Bombonera se volvió crítico durante el primer semestre de 2026. El atacante chileno arrastra una rebelde lesión desde fines del año pasado que lo dejó siete meses sin actividad oficial, situación que afectó sus chances de pelear un puesto en el once titular del Xeneize de cara al segundo semestre.

De hecho, Palacios ya está entrenando a la par de sus compañeros, pero no fue citado para el compromiso decisivo ante U Católica, en el que este jueves define su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

A la lesión se sumó la irregularidad que mostró desde su arribo al club en enero de 2025, cuando Boca pagó 4,8 millones de dólares por el 100 por ciento de su pase. La operación marcó al chileno como el primer refuerzo del Xeneize para esa temporada y como una de las apuestas más caras de los argentinos en los últimos años. Hoy, esa inversión está bajo revisión.

¿Es posible que Carlos Palacios vuelva a Colo Colo?

El interés de Colo Colo por repatriar a “la Joya” ya fue dado a conocer por la prensa argentina hace algunos días atrás. Los hinchas se ilusionan con el regreso del atacante, que dejó una huella concreta en su última etapa en el Estadio Monumental, con dos títulos y la condición de figura.

Además, el propio Palacios tiene interés de regresar, aunque la opción más viable es un préstamo, ya que aún las finanzas albas no están para una inversión de ese tonelaje.