Erick Pulgar tiene su próximo movimiento casi resuelto. El mediocampista de 32 años analiza una propuesta concreta desde el fútbol árabe para abandonar Flamengo antes de cerrar el primer semestre de 2026. El antofagastino tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con el Rubro Negro, pero su cláusula de rescisión quedó fijada en solo 4 millones de dólares tras su última renegociación, lo que convirtió su salida en una operación accesible para cualquier club interesado.

Lo que separa este traspaso del movimiento económico habitual es lo que viene después. Para Pulgar, el paso por el Medio Oriente no es el destino: es la penúltima parada de su carrera. Su intención es usar ese contrato árabe como plataforma financiera antes de regresar al fútbol chileno, y en ese retorno hay un objetivo específico que lleva su nombre: Colo Colo.

¿Por qué Colo Colo en el futuro de Pulgar?

Según información de ADN Deportes, el volante concibe el paso por Arabia Saudita como su última gran escala en el exterior antes de llegar al Cacique. No es un deseo vago: es el plan concreto que guía sus negociaciones actuales. Un mediocampista con rodaje en la Serie A, específicamente en Fiorentina, Atalanta y Bologna, y en uno de los clubes más populares de Brasil tiene un perfil que el fútbol chileno difícilmente puede ofrecer desde adentro.

Los albos ha incorporado históricamente jugadores de ese estatus en tramos finales de carrera para elevar su nivel en torneos internacionales. El perfil de contención y distribución que tiene Pulgar no tiene equivalente local de su calibre, lo que convierte su eventual llegada al Estadio Monumental en algo más que una historia de nostalgia. El Torneo Nacional y la Copa Libertadores son el escaparate que un jugador de su trayectoria necesita para cerrar con peso real.

¿Por qué Pulgar le dijo no a La Roja?

Mientras define su futuro de club, Pulgar tomó también una decisión sobre la Selección Chilena. El gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, lo contactó para incluirlo en la nómina de los amistosos de junio frente a Portugal y la República Democrática del Congo. El volante declinó.

Su posición ante el ente rector del fútbol chileno fue directa: estará disponible para La Roja cuando haya partidos de carácter oficial, ya sea por Eliminatorias o con miras a la Copa América. La última vez que vistió la camiseta nacional fue en octubre de 2024, durante el proceso liderado por Ricardo Gareca.

En plenas negociaciones de traspaso, asumir compromisos con amistosos sin valor competitivo habría complicado los plazos de cierre con el club árabe. Pulgar puso el orden de sus prioridades sobre la mesa y la convocatoria de turno quedó fuera del cálculo.