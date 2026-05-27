Datos Clave Rumor descartado: Fernando Cornejo confirmó que nadie de Colo Colo se contactó con él en el mercado actual. Sin interés en Macul: Ni la gerencia deportiva ni Fernando Ortiz han puesto el nombre del volante sobre la mesa. Promesa personal: En 2017, Cornejo declaró haberle prometido a su difunto padre que nunca vestiría la camiseta alba.

Fernando Cornejo (30 años), volante chileno titular en Liga de Quito, descartó en primera persona el rumor que lo vinculó con Colo Colo durante los últimos días. Consultado directamente por En Cancha, el jugador fue lapidario: “No he sabido nada, nadie se ha contactado conmigo y no sé si será cierto”. Ni una llamada, ni una oferta, ni una señal desde Macul.

La versión había llegado desde Ecuador con fuerza suficiente para instalarse en la agenda del mercado chileno, presentando al mediocampista como una opción real en la órbita del Cacique para el próximo período de fichajes. La realidad dentro del club es otra: si bien a comienzos de año hubo un primer acercamiento para conocer su situación contractual, esa pista no tuvo continuidad y hoy no existe ningún interés formal en incorporarlo.

¿Por qué Colo Colo no está buscando a Cornejo?

Desde el Estadio Monumental la respuesta es uniforme: su posición no es una prioridad del cuerpo técnico. Ni la gerencia deportiva ni Fernando Ortiz han mencionado su nombre como una opción para reforzar el mediocampo, lo que descarta de plano cualquier movimiento en esa dirección, salvo un cambio de paradigma total que por ahora nadie prevé.

La ecuación tampoco cierra desde el lado ecuatoriano. Cornejo es pilar en el esquema de Tiago Nunes en LDU y sacarlo de Quito implicaría un desembolso considerable que el Cacique no está dispuesto a realizar en este mercado. Según informó el citado medio, en Macul no hay ningún jugador de su perfil en carpeta activa. El rumor, propio del ruido que genera Colo Colo como caja de resonancia en cada período de traspasos, no tiene sustento real.

¿Cornejo prometió no jugar nunca en Colo Colo?

Más allá de los planes deportivos e institucionales, hay un juramento personal que pesa en este escenario. En 2017, Cornejo reveló una promesa que le hizo a su difunto padre Fernando Cornejo, el ex Cobreloa: “Le prometí que nunca me iba a ir a Colo Colo. A él nunca le gustó Colo Colo, siempre tuvo peleas con los jugadores de ese equipo. No sé si en buena o mala”.

Han pasado ocho años desde esa confesión y las circunstancias personales pueden cambiar, pero un juramento de ese peso es difícil que desaparezca sin más. Por lo pronto, Cornejo tiene otras urgencias: en el duelo de Liga de Quito ante Always Ready por la Copa Libertadores, tuvo que abandonar la cancha a los 29 minutos por molestias físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico ecuatoriano de cara a la continuidad del torneo.