Datos Clave Monumental en riesgo: Colo Colo podría cerrar la primera rueda ante Cobresal lejos de Macul. Motivo: El concierto de Milo J del sábado 23 de mayo dejó en duda el estado del campo de juego. Plan B: Blanco y Negro ya reservó el Estadio Nacional como alternativa en caso de que el césped no esté en condiciones.

El concierto de Milo J del sábado 23 de mayo en el Estadio Monumental podría obligar a Colo Colo a cambiar de sede para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional. Según reveló Radio ADN, en Blanco y Negro existe incertidumbre sobre el estado del césped tras el espectáculo, por lo que la directiva ya tomó precauciones: reservó el Estadio Nacional como alternativa para recibir a Cobresal el sábado 13 de junio a las 17:30 horas.

¿Por qué Colo Colo recibiría a Cobresal en el Estadio Nacional?

El problema es el estado del campo de juego del Monumental tras el concierto de Milo J. Radio ADN informó que en Blanco y Negro hay dudas sobre si el césped estará en condiciones óptimas a tiempo para el partido ante los mineros, que se disputará tres semanas después del evento.

Como medida preventiva, la directiva reservó el Estadio Nacional, reducto para el que ya cuentan con autorización, en caso de que el Monumental no pueda ser habilitado a tiempo. La decisión no implica que el cambio de sede sea definitivo, sino que el club se aseguró de tener una alternativa concreta antes de que se acerque la fecha del partido.

En Macul confían en que el césped se recupere a tiempo y en poder recibir a Cobresal como local en su propio estadio, donde la ventaja de localía es un factor relevante para un equipo que busca mantenerse en la cima del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cobresal?

El partido está programado para el sábado 13 de junio a las 17:30 horas y cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional para los albos. Aún restan casi tres semanas para el compromiso, plazo que el club considera suficiente para evaluar el estado del campo y tomar la decisión definitiva sobre la sede.

Antes de ese duelo, Colo Colo enfrentará dos partidos consecutivos como visitante, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa de la Liga.