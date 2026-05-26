Datos Clave La petición del DT: Fernando Ortiz puso sobre la mesa el nombre de Diego Valdés (actualmente en Vélez Sarsfield) como principal candidato a reforzar a Colo Colo. El respaldo histórico: Fabián Estay, volante creativo y mundialista en Francia 1998, no dudó en alabar las condiciones tácticas de su compatriota y le entregó un contundente respaldo. Los números del candidato: Durante el primer semestre de 2026 en el fútbol argentino, el “10” pretendido por el Cacique disputó 15 partidos, anotó un gol y matriculó cinco asistencias.

La danza de nombres en el Estadio Monumental comenzó a moverse al ritmo del mercado de fichajes invernal. Con el liderato del Campeonato Nacional 2026 asegurado, Colo Colo ya planifica la segunda rueda y el nombre del seleccionado nacional Diego Valdés irrumpió con una fuerza abrumadora como el gran anhelo de Fernando Ortiz para comandar el mediocampo albo. La sola posibilidad de que el talentoso mediocampista retorne al fútbol chileno encendió los debates, provocando que una de las voces más autorizadas en la creación de juego saliera a respaldar con todo y darle el visto bueno a su potencial arribo a Macul.

¿Qué dijo Fabián Estay sobre la posible llegada de Diego Valdés a Colo Colo?

Conociendo de cerca el trajín internacional y lo que significa llevar los hilos de un equipo grande, el histórico mundialista con La Roja, Fabián Estay, analizó con lucidez la opción de ver a Valdés vistiendo la camiseta del “Cacique”.

En un diálogo exclusivo con el portal Bolavip, el otrora volante creativo destacó inmediatamente el vínculo previo entre el jugador y el estratega albo: “El Tano lo conoce bien, el Tano lo conoce perfectamente y le sacó muy buen rendimiento. Es un jugador de mucha calidad. Si él está sin problemas físicos, creo que puede marcar cierta diferencia”, enfatizó.

Estay hizo especial hincapié en el roce que le otorgará el salto internacional: “Viene de un fútbol muy competitivo… si viene con continuidad, el ritmo del fútbol de afuera es mucho más agresivo, mucho más intenso que el chileno, y yo creo que por ahí tendría que marcar diferencias”.

El factor presión: ¿Por qué la camiseta de Colo Colo no le pesaría al nuevo refuerzo?

Pero el punto más álgido del análisis de Fabián Estay llegó al ser consultado sobre si el peso de la presión monumental podría mermar el rendimiento del actual jugador del “Fortín” de Liniers. El “Pelusa” fue categórico y trazó un paralelismo con el equipo más ganador del fútbol azteca, donde Valdés brilló con luz propia.

“Condiciones tiene. Tiene una trayectoria importante, sobre todo afuera que le fue muy bien, en el América y todo. El América es el más grande de México, Colo Colo es el más grande de Chile, el equipo más ganador. No creo que le vaya a pesar la camiseta de ninguna manera a un jugador de tanta experiencia”, aseveró de forma tajante.

Finalmente, el histórico de La Roja proyectó que este desafío no solo elevaría a Colo Colo, sino que podría significar una redención personal para el “10”: “Tal vez en la Selección no rindió lo que tenía que rendir y por eso quedó en cierta deuda. Pero esto también lo puede hacer caer el día de mañana en una posible convocatoria para poder ayudar a la gente joven”, sentenció, dejando la pelota en el tejado de Blanco y Negro.