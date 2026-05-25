Colo Colo venció a Universidad Católica en un caliente clásico y se disparó en la cima del Campeonato Nacional con 30 puntos, sacándole ocho de ventaja a su perseguidor más cercano. Con dos fechas por disputar en la primera rueda, el título de campeón de invierno ya es una realidad matemática para el equipo de Fernando Ortiz.

Pero la noticia que más ilusionó a los hinchas albos llegó en zona mixta. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no descartó el regreso de Carlos Palacios al Cacique. “El otro día hablé con Carlos porque siempre hablo con los jugadores para saber cómo están”, admitió el timonel, dejando la puerta entreabierta para que La Joya, quien se recupera de una lesión en Boca Juniors y buscaría un nuevo destino en junio, vuelva al Monumental.

Sobre Alexis Sánchez, Mosa fue más cauto y remitió las decisiones al área deportiva encabezada por Daniel Morón y Jaime Pizarro. Eso sí, fue claro en que el mercado de fichajes se analizará recién tras los dos partidos que restan en la primera rueda.

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