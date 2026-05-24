Se acabó la espera: Colo Colo enfrenta el clásico ante U Católica, uno de los partidos con mayor ambiente previo de los últimos años, ya que existe la posibilidad de que acorte la distancia en la tabla si es que ganan Los Cruzados o se amplíe si es que los Albos se imponen en el Claro Arena. ¡Todo por verse este domingo a las 18:00 horas!

Para este duelo, el técnico Fernando Ortiz presentará el mismo equipo que goleó por 6-2 a Ñublense la semana pasada, con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

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