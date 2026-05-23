Universidad Católica recibirá a Colo Colo este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena, en lo que será la fecha 13 del Campeonato Nacional. Los Cruzados llegan al clásico tras derrotar 2-0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández, resultado que los mantiene en contacto con la zona alta de la tabla. El Cacique, por su parte, arriba en un momento de máxima confianza luego de golear 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental.

Para Universidad Católica, un triunfo recortaría la brecha con el puntero y relanzaría su candidatura al título; para Colo Colo, la victoria extendería su ventaja en la cima y lo dejaría más cerca del campeonato.

El último antecedente directo entre ambos clubes data del 16 de agosto de 2025, cuando Universidad Católica visitó el Estadio Monumental y se llevó una contundente victoria por 4-1. Ese resultado, que exhibió la capacidad de los Cruzados para imponerse en cancha del Cacique, añade un ingrediente adicional a la motivación de ambos equipos de cara a este nuevo capítulo del clásico.

¿Dónde y cómo ver en vivo Universidad Católica vs Colo Colo?

El partido tendrá transmisión en vivo por TNT Sports Premium en señal de cable y a través de HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs Colo Colo?

Fecha: domingo 24 de mayo

domingo 24 de mayo Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Claro Arena, Santiago

La terna arbitral estará encabezada por José Cabero, con José Retamal y Alejandro Molina en las líneas. Diego Flores ejercerá como cuarto árbitro, mientras que Juan Lara y Diego Gamboa integrarán el equipo de VAR.

Cómo llegan Universidad Católica y Colo Colo a la fecha 13 del Campeonato Nacional

Los Cruzados marchan cuartos en la tabla con 20 puntos en 12 fechas disputadas, producto de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Su último resultado fue el triunfo 2-0 sobre Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández, que los mantiene en la pelea por los puestos de arriba. Para el equipo dirigido por Daniel Garnero, ganar este clásico es una obligación si quieren mantener vivas las aspiraciones al título.

El Cacique llega como líder indiscutido del Campeonato Nacional con 27 puntos, conseguidos en 9 victorias y 3 derrotas a lo largo de 12 jornadas, sin registrar ningún empate en lo que va del torneo. Su más reciente actuación fue la goleada 6-2 sobre Ñublense en el Estadio Monumental, que reafirmó toda la potencia ofensiva del equipo de Fernando Ortiz. Con siete puntos de ventaja sobre los Cruzados, el objetivo del Cacique es uno solo: ganar y alejarse.

Formaciones probables para Universidad Católica vs Colo Colo

Daniel Garnero apuntaría a un once con Fernando Zampedri como referente ofensivo, secundado por Justo Giani y Clemente Montes en ataque.

La alineación probable de Universidad Católica sería: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Fernando Ortiz apostaría por un esquema de tres centrales con Javier Correa y Leandro Hernández como dupla ofensiva.

La alineación probable de Colo Colo sería: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

Minuto a minuto de Universidad Católica vs Colo Colo