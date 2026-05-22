Colo Colo no deja de recibir buenas noticias de cara al clásico ante Universidad Católica. Los albos, que se alertaron por las molestias de Javier Correa ante Ñublense, fueron tranquilizados por el propio delantero, quien espera estar el domingo en el Claro Arena. Sin embargo, en las últimas horas fue otro titular el que dejó atrás sus problemas físicos y apunta a volver ante la UC.

Se trata de Maximiliano Romero, quien se recuperó de su edema en el abductor izquierdo y ya está listo para regresar a las canchas. El Tigre se perdió los últimos dos compromisos del Cacique, por lo que su inminente retorno es un bálsamo para el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Por otro lado, con el mercado a la vuelta de la esquina, en Blanco y Negro se ilusionan con una posible venta. Esto porque Jordhy Thompson podría partir al fútbol mexicano y el 40% de su pase sigue perteneciendo al Popular, por lo que una posible transacción le traería dinero fresco al club.

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