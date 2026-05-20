Datos Clave Rendimiento en 2026: Zavala acumula 4 goles y 3 asistencias en 15 partidos y 884 minutos con Coquimbo Unido. Postura institucional: Colo Colo y Coquimbo Unido comparten el pase al 50% y no pondrían obstáculos a una venta. Destinos posibles: Argentina, México y Brasil aparecen como los mercados con mayor probabilidad de presentar ofertas.

Colo Colo y Coquimbo Unido están dispuestos a facilitar la venta de Cristián Zavala si llega una oferta del extranjero en el mercado invernal que se aproxima. El delantero de 26 años, cedido al elenco pirata en el primer semestre de 2026, lleva 4 goles y 3 asistencias en 15 partidos y 884 minutos disputados, cifras que han despertado el interés de clubes de Argentina, México y Brasil.

El contexto hace más llamativo el escenario: Zavala llegó a Coquimbo por la ventana trasera. Su regreso al Cacique a inicios de 2026 respondió a la lesión de Marcos Bolados, y la expectativa era que lo reemplazara en el ataque. Una ejecución de penal ante Peñarol en la pretemporada, que se viralizó en todo el mundo, le provocó una lesión y cerró ese ciclo antes de empezar. Hoy, recuperado, con minutos y con un gol anotado ante Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores, el puentealtino está en su mejor momento en años.

¿Por qué Colo Colo dejaría ir a Zavala?

La respuesta tiene una lógica financiera directa. Según informó DaleAlbo, tanto Colo Colo como Coquimbo Unido ven con buenos ojos una transferencia al extranjero, considerando el nivel salarial del jugador. Ambos clubes comparten el pase al 50%, lo que convierte a una eventual venta en una operación limpia para las dos partes: sin disputas por porcentajes, sin trabas institucionales.

A eso se suma la voluntad del propio futbolista. El ex Deportes Melipilla tiene 26 años y su objetivo es dar el salto internacional, algo que su nivel actual en el equipo Pirata hace posible por primera vez en su carrera. Antes de llegar al elenco pirata, el delantero no había logrado consolidarse en ningún club de mayor exigencia que le abriera esa puerta.

¿A qué ligas podría llegar Zavala?

Los mercados con mayor probabilidad de presentar movimientos son Argentina, México y Brasil. Los tres países tienen ventanas de transferencias activas en los próximos meses y concentran la mayoría de las operaciones que involucran a futbolistas chilenos en el exterior. Por ahora no existe ninguna oferta formal ni sondeo extraoficial confirmado, pero la disposición de los clubes dueños del pase elimina el principal obstáculo que suele frenar este tipo de negociaciones.

El factor que puede acelerar o enfriar el proceso es el rendimiento de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. El equipo de la Cuarta Región está ad portas de la clasificación a octavos de final, y una mayor exposición continental podría multiplicar el interés desde afuera.

Para Colo Colo, en tanto, la venta representaría un ingreso directo al inicio de un mercado invernal en el que el club también deberá resolver otras aristas de su plantel.