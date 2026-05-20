Datos Clave El apuntado: Javier Méndez, quien arribó esta temporada desde Peñarol, suma apenas 153 minutos en cancha (menos del 10% del total disputado por el equipo). El candado legal: El contrato del charrúa, que expira inicialmente a fines de 2027, posee una “cláusula de minutos jugados” que le permite a la concesionaria cesar su vínculo en caso de inactividad. Operación limpieza: La eventual salida del defensor se sumaría a la del lateral Cristián Riquelme, liberando así valiosos cupos para el receso invernal.

Mientras el plantel de honor comandado por Fernando Ortiz goza de un sólido presente liderando de manera exclusiva la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026 (con 27 puntos), la gerencia deportiva de Colo Colo ya trabaja a toda máquina proyectando el inminente mercado de pases invernal. En los pasillos del Estadio Monumental, el objetivo no solo radica en la búsqueda de eventuales refuerzos de cara a la segunda rueda, sino también en concretar una silenciosa limpieza de camarín que podría costarle la continuidad a uno de sus recientes fichajes internacionales.

¿Cuál es la cláusula que podría sellar la salida de Javier Méndez en Colo Colo?

A comienzos de esta temporada, Blanco y Negro invirtió en la carta del experimentado zaguero uruguayo Javier Méndez. Pese a la expectación inicial y a firmar un extenso contrato hasta diciembre de 2027, el exjugador de Peñarol y América de Minas Gerais jamás logró convencer a Fernando Ortiz, quien decantó por consolidar una sólida línea defensiva compuesta por el charrúa Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y Arturo Vidal.

La nula consideración técnica se refleja en los fríos números: Méndez suma la paupérrima cifra de 153 minutos disputados en todo el año (repartidos en apenas seis encuentros entre Liga y Copa de la Liga). Este dato, que a priori solo grafica su suplencia, esconde la llave maestra de su futuro en Macul.

De acuerdo a la información revelada por Cooperativa Deportes, la regencia alba se resguardó legalmente al momento de su contratación. “Javier Méndez, si no juega, podría terminar de manera anticipada su contrato con Colo Colo. El vínculo es hasta diciembre de 2027, pero existe una cláusula donde debe cumplir un mínimo de minutos jugados o puede terminar en 2026”, destapó Rodrigo Gómez del citado medio.

Considerando que sus 153 minutos representan menos del 10% del tiempo total disputado por el equipo en la campaña, la concesionaria liderada por Aníbal Mosa tiene la facultad administrativa de interrumpir unilateralmente el millonario vínculo a final de temporada o buscar una salida anticipada en este receso, liberando un cupo de extranjero clave. Cabe destacar que, contrario a los primeros rumores, Colo Colo ya es dueño del 100% de los derechos económicos del central tras pagar su rescisión a Peñarol en febrero, descartando así cualquier pago obligatorio pendiente al elenco “Carbonero”.

Cristián Riquelme: La otra inminente baja del “Cacique”

La posible partida anticipada del defensor charrúa no sería la única novedad en la zaga popular. La directiva también visó la salida del lateral izquierdo Cristián Riquelme de cara al segundo semestre. El carrilero, al igual que Méndez, tiene contrato vigente hasta 2027, pero su nulo protagonismo bajo la tutela de Fernando Ortiz sentenció su salida de la institución, la cual se materializaría a través de una cesión a préstamo a otro club de la Primera División.