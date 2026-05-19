Datos Clave Calidad jurídica: El mediocampista nacional prestó declaración formal única y exclusivamente en calidad de testigo ante los oficiales policiales. Monto bajo investigación: La denuncia persigue la desaparición gradual de una suma cercana a los 50 millones de pesos desde una agencia de cambio. Flanco penal previo: El volante albo sumó este antecedente a una reciente querella por presunta estafa que lidera una productora audiovisual.

Un impactante remezón de tintes delictuales y judiciales sacude las oficinas de Colo Colo. Durante las últimas horas, se destapó que el mediocampista y referente albo, Arturo Vidal, asistió a dependencias policiales para ser interrogado –en calidad de testigo– en el marco de una compleja investigación criminal. El caso, que involucra la desaparición sistemática de una millonaria suma de dinero desde una casa de cambio del centro de la capital, forzó la intervención de las autoridades ministeriales para esclarecer los dichos de un trabajador de confianza que vinculó directamente al seleccionado nacional con los montos sustraídos.

¿Por qué Arturo Vidal tuvo que declarar ante la PDI este lunes?

De acuerdo con los antecedentes iniciales reportados por Chilevisión Noticias, el futbolista de Colo Colo acudió a eso de las 17:00 horas de este lunes 18 de mayo a las dependencias de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, ubicada en la comuna de Independencia. En el cuartel policial, el volante prestó declaración formal en calidad de testigo, por lo que actualmente no se encuentra formalizado, imputado ni mantiene condenas en su contra dentro de esta causa.

La diligencia guarda relación directa con una denuncia estampada en enero de este año por el dueño de la empresa de servicios financieros Money Global, situada en Santiago Centro. El propietario detectó una sustracción sistemática y gradual de efectivo desde el interior de una caja fuerte corporativa, registrando pérdidas equivalentes a 50 millones de pesos. Tras encarar al jefe de local de la agencia afectada —un trabajador de su extrema confianza—, este último confesó el destino de los dineros, asegurando que conoció al futbolista en una fiesta y que los retiros graduales se realizaron a petición del propio jugador colocolino.

Los detalles de la polémica declaración que vincula al volante de Colo Colo

Según el crudo testimonio judicial que reveló la emisora y que mantiene bajo la lupa a la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, el empleado de la casa de cambios eximió una sustracción con uso de fuerza, lo que penalmente inclinaría la tipificación del delito hacia una apropiación indebida de activos. El sujeto aseguró haber retirado el dinero “en pleno conocimiento y por encargo de Arturo Vidal Pardo”.

Bajo esa misma línea investigativa, el jefe de local detalló ante los oficiales de la Policía de Investigaciones que las transacciones de los fajos de billetes no se realizaron de manera electrónica, sino mediante entregas presenciales de efectivo directamente en el domicilio particular del “King”, ubicado en la zona norte de la Región Metropolitana.

“En cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina”, señaló en su declaración el trabajador de la agencia de cambios.

A raíz de esta grave acusación, el dueño de Money Global aseguró a las autoridades que intentó tomar contacto telefónico con Arturo Vidal en reiteradas oportunidades para exigirle la devolución íntegra de los 50 millones de pesos, pero al no obtener resultados ni respuestas por parte del entorno del jugador, resolvió acudir a la PDI para iniciar las acciones legales correspondientes.

Vidal enfrenta demanda por presunta estafa

Este sorpresivo interrogatorio ante la Brigada de Robos no es el único dolor de cabeza judicial que arrastra el mediocampista de Macul durante este semestre. Hace apenas unos días se conocieron los detalles de una querella criminal por presunta estafa y apropiación indebida presentada ante el Juzgado de Garantía de Colina por Heriberto Inostroza, representante legal de la productora audiovisual PixiHouse Chile.

La acción judicial apunta a un millonario proyecto frustrado durante la temporada 2024, el cual contemplaba la realización de un documental centrado en la trayectoria internacional del Rey Arturo. Según la declaración entregada por Inostroza ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la productora realizó gastos operativos y logísticos superiores a los 96 mil dólares (cerca de 90 millones de pesos), elaborando guiones y estructuras que nunca llegaron a filmarse por incumplimientos del staff del jugador.

La molestia de PixiHouse escaló al enterarse por la prensa del lanzamiento del podcast digital “El Reinado de Vidal”, espacio que según los querellantes utilizaría conceptos e ideas extraídas directamente de la propuesta original entregada en las reuniones de Chicureo. Dicha causa es liderada por el fiscal Jorge Lavanderos y, al igual que el caso de la casa de cambios, se mantiene en etapa de desarrollo sin resoluciones judiciales definitivas ni formalizaciones contra el volante de Colo Colo.