La Roja
Fútbol
Tenis
Polideportivo
Lucha Libre
Fuera de Juego
Últimas noticias
Apuestas
Pronósticos
Mejores Bonos Apuestas
Código promocional Betano
Código promocional Bet365
Código promocional Latamwin
Código promocional Novibet
Código promocional Rojabet
Código promocional 1xbet
Código promocional Jugabet
Mejores Casas Apuestas
Mejores Apps Apuestas
Arturo Vidal
Charles Aránguiz vs Arturo Vidal: ¿Quién ha sido más determinante para el fútbol chileno en 2025?
“No estoy…”: Arturo Vidal se aburrió de todo y dejó una frase que remece al mundo Colo Colo
“Tiene mucha calidad”: Arturo Vidal sorprende y pide a figura de Coquimbo para Colo Colo
Mientras Vidal está en la mira de Colo Colo, esto dijo Fernando Ortiz sobre el King
Siguen los coletazos por la Kings League: CSD Colo Colo también le raya la cancha a Arturo Vidal
Colo Colo le pone freno a Vidal: “No puede jugar en la Kings League”
Estalla la polémica en Colo Colo: molestia total con Arturo Vidal por su arribo a la Kings League
¿Fin de la era Vidal? El Rey podría dejar Colo Colo para unirse a la Kings League
“Él verá si…”: Fernando Ortiz reacciona a la posibilidad que Arturo Vidal deje Colo Colo
¿Se quiere ir? Arturo Vidal entrega sus condiciones para seguir en Colo Colo
Tiembla Colo Colo: Arturo Vidal pone en total suspenso su continuidad pese a haber renovado
Vidal vuelve al ataque con incendiario mensaje: ¿quién es la víctima?
“¿Se le olvidó cuando tenía 20?” La fuerte réplica de Borghi a Vidal por sus críticas a la Sub 20
Fuego cruzado en La Roja: Arturo Vidal dispara contra Córdova y le baja el pulgar a Pellegrini
El especial motivo por el que Arturo Vidal está respaldado por Fernando Ortiz en Colo Colo
Pese a perder la Supercopa: La gran noticia que recibió Arturo Vidal junto a Colo Colo
¿Se enojó Vidal? El gesto que sorprendió a Colo Colo antes de la Supercopa
¿Jugará la Supercopa? Fernando Ortiz tomó una drástica decisión con Arturo Vidal en Colo Colo
Arturo Vidal sacudido por un nuevo lío judicial que complica su presente
Fernando Ortiz ya trabaja en Colo Colo: el mensaje de Arturo Vidal tras el primer día bajo sus órdenes
La polémica de Vidal en Colo Colo: ¿Fernando Ortiz lo dejará en la banca?
El picante mensaje de Arturo Vidal contra Charles Aránguiz tras el triunfo de Colo Colo
“Quiero ser DT de Colo Colo”: La revelación de Arturo Vidal que sorprende en el Monumental
Primera baja para el Superclásico: Colo Colo pierde a un titular para enfrentar a U de Chile
La Supercopa tambalea otra vez: la inesperada traba que complica el Colo Colo vs U de Chile
Arturo Vidal sorprende y manda un potente mensaje de apoyo a los hinchas de U de Chile
¿Se pierde el Superclásico? El CASTIGO que recibió Arturo Vidal por acusar “robo” de un árbitro
“Vergüenza es poco”: El duro desahogo de Arturo Vidal tras la goleada frente a U Católica
Oficial: Almirón se va de Colo Colo tras goleada sufrida ante U Católica
¿Por qué Arturo Vidal seguirá en Colo Colo aunque no brille en la cancha?
Almirón adelantó su inminente salida de Colo Colo: “Es el momento de descomprimir”
U Católica barrió con Colo Colo y dejó a Almirón con un pie fuera
Drama en Colo Colo: Correa se retiró lesionado del clásico ante U Católica
Escándalo en Macul: jugador de U. Católica herido por proyectil en clásico ante Colo Colo
Tras polémica visita a Colo Colo: Roberto Tobar se reunió con nuevo club nacional
Se escucha todo: el audio del VAR del penal que desató la furia de Arturo Vidal en el Everton vs Colo Colo
Futuro incierto en el Monumental: la batalla interna en Colo Colo por Arturo Vidal
¿Juega el clásico ante U.Católica? La decisión del Tribunal de Disciplina con Arturo Vidal
Blanco y Negro presiona a Pablo Milad: la jugada de Aníbal Mosa que sacude a La Roja
Expresidente del Tribunal de Disciplina revela la sanción que espera a Vidal
¿Otra vez se pierde los clásicos? Insultos de Arturo Vidal fueron informados por el juez Felipe Gonzalez
El informe que podría BORRAR a Vidal de los clásicos con la UC y la U de Chile
“Nos han cagado todo el año”: Arturo Vidal encaró al árbitro del Everton vs Colo Colo
Arturo Vidal explota tras el empate de Colo Colo: “Pónganse los pantalones”
Supercopa en la mira: Mosa reveló la posible fecha del esperado duelo entre Colo Colo y U de Chile
Arturo Vidal a un paso de renovar con Colo Colo: la cláusula que lo deja amarrado hasta 2026
El nuevo lío de Brayan Cortés: aparece su auto chocado tras cena con Colo Colo
Luis Díaz entra a exclusivo ranking de Bayern Múnich donde también figura Arturo Vidal
1
2
3
Archives Arturo Vidal
