La derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera en el estreno de Fernando Gago caló hondo en el Centro Deportivo Azul, pero las esquirlas del debut llegaron hasta la casa de Arturo Vidal. El volante de Colo Colo, que no viajó a Concepción para el duelo del Cacique por la Copa de la Liga, aprovechó su tiempo libre para seguir de cerca el inicio de la “Era Gago” y no dudó en compartir un análisis que, lejos de ser una burla, se transformó en una advertencia técnica sobre el oscuro panorama que le espera al técnico argentino en el Romántico Viajero.

A través de su canal de YouTube, y mientras se realizaba una sesión de barbería en su hogar, el bicampeón de América desmenuzó la problemática que enfrenta “Pintita” al asumir un fierro caliente con la temporada ya en marcha. Para el volante albo, el mayor pecado de la dirigencia azul no fue el cambio de técnico, sino el momento exacto de la apuesta, sentenciando que el ex DT de Racing llega con las manos atadas a un equipo que no siente como propio y que físicamente está al límite.

¿Cuál es el mayor problema de Fernando Gago en la U de Chile según Arturo Vidal?

El “King” fue categórico al identificar la gran piedra en el zapato que tendrá el estratega trasandino: la falta de una base física y futbolística propia. “Lo peor que te pasa cuando vas a un equipo y lo pescas así, es que no hiciste pretemporada”, lanzó Vidal en declaraciones recogidas por Redgol. Para el referente colocolino, el fútbol moderno no perdona llegar a mitad de camino sin haber tenido el control de la planificación inicial.

Vidal profundizó en su análisis apuntando a la confección del equipo, un tema que ya ha generado roces en la interna de Azul Azul. “No hiciste el plantel, lo tomaste así y físicamente es fundamental hacer una buena pretemporada”, analizó el ex Barcelona y Bayern Munich. Con estas palabras, el volante dejó entrever que, por mucha capacidad táctica que tenga Gago, la herencia de un equipo ya armado podría ser una mochila demasiado pesada de cargar en lo que resta del semestre.

El crítico escenario de la U de Chile y el fantasma de un nuevo fracaso

El diagnóstico de Vidal llega justo cuando la U se prepara para visitar a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Con solo un punto en la Copa de la Liga, una nueva caída ante los itálicos dejaría al equipo de Gago virtualmente eliminado de la lucha por el cupo a la Copa Libertadores 2027. Sería un golpe de KO consecutivo en una temporada que recién comienza.

La situación se agrava aún más por las bajas masivas que enfrenta el cuerpo técnico. Gago tendrá que improvisar un once competitivo sin 11 jugadores clave, repartidos entre lesionados y convocados a la Selección. Este escenario parece darle la razón a la tesis de Vidal: Gago está tratando de apagar un incendio en un club que parece no tener respiro ni paciencia.

En resumen

La sentencia: Vidal afirma que “lo peor” para Gago es no haber hecho la pretemporada.

Vidal afirma que “lo peor” para Gago es no haber hecho la pretemporada. El problema: El King cree que el DT sufrirá por no haber armado él mismo el plantel.

El King cree que el DT sufrirá por no haber armado él mismo el plantel. Contexto: Gago debutó con derrota ante La Calera y tiene 11 bajas para el próximo duelo.

Gago debutó con derrota ante La Calera y tiene 11 bajas para el próximo duelo. Próximo partido: La U visita a Audax el martes 31 de marzo (18:00 hrs).

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