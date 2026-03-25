El ciclo de Fernando Gago en Universidad de Chile parece estar bajo una maldición. Tras el amargo debut con derrota ante Unión La Calera, el técnico argentino recibió un nuevo mazazo: para el trascendental duelo ante Audax Italiano de este martes 31 de marzo, la U tendrá un total de 10 bajas confirmadas. Entre una enfermería colapsada y las citaciones a las distintas categorías de la Selección, “Pintita” se queda prácticamente sin columna vertebral para buscar sus primeros tres puntos.

¿Quiénes son los 10 jugadores que se pierden el U de Chile vs Audax Italiano?

El panorama es crítico para el cuerpo técnico laico, que ve cómo sus piezas se reparten entre el parte médico del CDA y los complejos de entrenamiento de la Selección. Para Fernando Gago, el problema no es solo la cantidad, sino la zona de influencia: la U se quedó sin sus dos referentes de área y sin sus principales generadores de fútbol de un solo golpe.

El desglose de las ausencias que desarman el esquema azul:

El “Hospital” (5 lesionados): El mayor dolor de cabeza está en la delantera. La baja simultánea de Juan Martín Lucero (desgarro) y Octavio Rivero deja al equipo huérfano de un “9” de oficio, agravando la alarmante falta de finiquito mostrada en el debut. A ellos se suman Charles Aránguiz , quien sigue con trabajos de recuperación, Diego Vargas y la “joya” Lucas Assadi , quien será preservado para evitar riesgos en la superficie sintética de La Florida.

El mayor dolor de cabeza está en la delantera. La baja simultánea de (desgarro) y deja al equipo huérfano de un “9” de oficio, agravando la alarmante falta de finiquito mostrada en el debut. A ellos se suman , quien sigue con trabajos de recuperación, y la “joya” , quien será preservado para evitar riesgos en la superficie sintética de La Florida. Selección Adulta – Fecha FIFA (3): La Roja “golpeó” la defensa y el mediocampo azul citando a Fabián Hormazábal y Javier Altamirano . Por su parte, la selección paraguaya convocó a Lucas Romero .

La Roja “golpeó” la defensa y el mediocampo azul citando a y . Por su parte, la selección paraguaya convocó a . El “Robo” de la Sub 20 (2): Cuando Gago pensaba echar mano a la proyección tras las buenas sensaciones del debut, recibió la notificación de Quilín. Jhon Cortés y Elías Rojas fueron citados al microciclo juvenil, cerrando cualquier posibilidad de usarlos como piezas de refresco.

Con este escenario, Gago se ve obligado a improvisar. Sin Lucero ni Rivero, la responsabilidad del gol recaerá probablemente en juveniles que aún no suman minutos oficiales en 2026 o en un cambio de esquema radical que apueste por “falsos nueve”, una apuesta arriesgada para un equipo que necesita sumar con urgencia para no quedar colista del grupo.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile y cuál es la nueva programación de la ANFP?

Tras el choque ante los itálicos en La Florida (martes 31 de marzo, 18:00 hrs), el Romántico Viajero ya conoce su hoja de ruta para enderezar el rumbo en la Liga de Primera:

Fecha 8: Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Domingo 5 de abril, 18:00 horas (Estadio Nacional).

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Domingo 5 de abril, 18:00 horas (Estadio Nacional). Fecha 9: Ñublense vs. Universidad de Chile | Domingo 12 de abril, 17:30 horas (Chillán).

En resumen