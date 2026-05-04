La reprogramación del U de Chile vs O’Higgins generó un nuevo problema para Azul Azul. La ANFP fijó el partido para el miércoles 10 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, fecha que coincide con la fecha FIFA de junio, donde La Roja enfrentará a Portugal el 6 y a la República del Congo el 9.

Esta situación generó molestia en el Centro Deportivo Azul. Por ello, la nueva presidenta de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero, Cecilia Pérez, irá personalmente a las oficinas de Quilín para intentar destrabar la situación.

¿Qué pasó con el U de Chile vs O’Higgins?

El partido entre Universidad de Chile y O’Higgins estaba programado para el sábado 23 de mayo, un día antes del aniversario 99 de los azules. Sin embargo, fue postergado porque el Capo de Provincia no cumplía con el descanso mínimo reglamentario entre sus compromisos de Copa Sudamericana y el duelo ante los universitarios.

La nueva fecha del 10 de junio genera un problema distinto: la programación coincide con la fecha FIFA y los jugadores de ambos equipos que sean convocados por Nicolás Córdova llegarían al partido sin preparación o directamente quedarían descartados.

En la última nómina de La Roja, Córdova llamó a Fabián Hormazábal y Javier Altamirano de la U. Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul estiman que en el próximo llamado también podrían aparecer futbolistas Agustín Arce o Marcelo Morales, de gran presente en el plano local, lo que ampliaría el impacto sobre el plantel de Fernando Gago.

¿Qué hará U de Chile para resolver esta situación?

Según reveló En Cancha, Cecilia Pérez gestionará personalmente ante la ANFP una solución que permita a los seleccionados de ambos equipos estar disponibles para el partido. La propuesta de Azul Azul es que los jugadores convocados sean liberados tras el duelo ante Portugal del 6 de junio y se pierdan solo el cruce ante el Congo del 9, llegando así en condiciones al partido del 10.

Sin embargo, la solución no es sencilla. Córdova ha manifestado que la selección debe ser la prioridad y desde la ANFP no hay postura oficial sobre cómo proceder. Por el momento, el partido sigue fijado para el 10 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.