Universidad de Chile completa la misión a la perfección en el norte, al vencer a La Serena por la fecha 4 de la Copa de la Liga. En un duelo en el que los azules y los granates buscaban la victoria para poder pelear los primeros lugares del Grupo D, fueron los universitarios quienes consiguieron trepar a la cima, mientras que los granates tras la dura derrota quedaron prácticamente eliminados.

A pesar de que en las primeras jugadas del encuentro los locales buscaron frecuentemente la apertura del marcador, fueron los azules quienes consiguieron aprovechar dos errores en la defensa granate para marcar la diferencia, lo que fue un golpe de gracia para la escuadra papayera quien no pudo revertir el marcador. Con este resultado, los dirigidos por Felipe Gutiérrez se posicionan cuartos en el Grupo D con 1 punto, y están prácticamente eliminados de la competencia. Por su parte, los dirigidos por Fernando Gago escalaron a la cima del grupo con 7 unidades.

Los goles de La Serena vs U de Chile por la Copa de la Liga

Tras un friccionado encuentro en La Portada, la U logró los primeros dos goles debido a errores en la defensa de los locales. La apertura de la cuenta llegó a los 12 minutos tras un error garrafal de Eryin Sanhueza en la salida que aprovechó Agustín Arce. Por otra parte, el segundo fue con una viveza de Juan Martín Lucero que se percató que el arquero estaba adelantado y marcó un gol de más de 30 metros. Los azules cerraron con un broche de oro el primer tiempo, ya que a los 43 minutos Ignacio Vásquez fusiló al portero granate y marcó el 3-0.

En el segundo tiempo, Universidad de Chile fue claro protagonista y logró controlar con contundencia el medio campo para que La Serena no pueda generar ataques. A los 63 minutos Maximiliano Guerrero picó el balón ante Sanhueza y marcó el cuarto tanto azul. Para cerrar el encuentro, dos minutos después Guerrero repitió al empujar un centro de Lucas Assadi para la manita de los universitarios.

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U de Chile?

Tras la contundente goleada en el norte, La Serena deberá recibir en La Portada el próximo sábado 9 de mayo a Audax Italiano por la fecha 5 de la Copa de la Liga. El duelo entre granates e itálicos se disputará a partir de las 15:00 horas. Cabe destacar que La Serena no tiene opciones de clasificar a la siguiente fase de la competencia tras la derrota que sufrió ante la U.

Por su parte, Universidad de Chile consiguió la cima del Grupo D y deberá viajar nuevamente por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Los azules visitarán a Unión La Calera el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Nicolás Chahuán. El duelo entre universitarios y cementeros se disputará a partir de las 15:00 horas.