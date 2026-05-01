El camarín de Universidad de Chile atraviesa semanas de intensos cambios bajo el mando técnico de Fernando Gago. Uno de los principales afectados por esta nueva etapa en el “Romántico Viajero” es Lucas Assadi, quien perdió su cartel de indiscutido y hoy lucha por sumar minutos en la oncena titular.

En medio de este inestable presente y tras la disputa de un nuevo Clásico Universitario, el talentoso volante ofensivo decidió romper el silencio en sus plataformas oficiales para calmar las especulaciones de la hinchada azul.

¿Qué mensaje publicó Lucas Assadi por su suplencia en la U de Chile?

El mediocampista formado en la U utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexiva frase: “Los tiempos malos son una bendición, no una maldición”.

Lejos de armar un conflicto por su evidente pérdida de protagonismo, tras regresar de un esguince en el tobillo izquierdo que lo marginó prácticamente todo marzo, el “10” del Bulla optó por ver esta situación como una oportunidad para crecer.

Assadi acompañó esta potente señal con una imagen que rápidamente generó múltiples reacciones e interpretaciones entre los fanáticos, dejando en claro que busca usar este duro momento deportivo como motivación pura para volver a su mejor versión bajo las órdenes del estratega argentino.

El mensaje de Lucas Assadi en redes / @Instagram

¿Cuáles son las estadísticas de Lucas Assadi esta temporada?

El presente del jugador está marcado por la irregularidad: en la actual campaña acumula apenas 503 minutos dentro de la cancha, registrando solo una asistencia en 9 partidos oficiales.

Las lesiones sufridas en la recta final de la temporada pasada y los constantes cambios de entrenador han mermado su rendimiento. Si en el proceso de Gustavo Álvarez era una estrella, con Francisco Meneghini su nivel bajó, y tras la llegada de Gago, sus oportunidades cayeron drásticamente. Para entender su complejo escenario actual, este es el desglose de sus números:

Partidos jugados: 9 encuentros oficiales disputados.

9 encuentros oficiales disputados. Aporte ofensivo: 1 asistencia.

1 asistencia. Minutos en cancha: 503 minutos.

503 minutos. Competencia directa: El juvenil Ignacio Vásquez le ha ganado el puesto y la consideración del entrenador, obligándolo a remar desde atrás.

¿Qué viene para la U de Chile y el “10” azul?

El elenco universitario debe dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en su próximo y vital desafío frente a Deportes La Serena por la Copa de la Liga

En este próximo cruce, el canterano tendrá la difícil misión de recuperar terreno frente a la fuerte irrupción de Vásquez y convencer a Fernando Gago de que merece sumar minutos. Mientras desde el extranjero siguen de cerca su situación de cara a un posible fichaje, el talento azul tiene claro que debe levantar su nivel de forma urgente si quiere recuperar el protagonismo en su equipo formador y dar el salto definitivo hacia ligas internacionales.