Lucas Barrera tiene 20 años, viene de ser titular en el Clásico Universitario y ya responde preguntas en conferencia de prensa como si llevara varias temporadas en el fútbol chileno. El volante argentino es la figura emergente del esquema de Fernando Gago en Universidad de Chile y antes de la visita azul a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, entregó las claves de su irrupción en el primer equipo.

Detrás del salto al plantel de honor hay un nombre concreto: Marcelo Díaz. El capitán histórico del Romántico Viajero no solo convive con Barrera en el plantel, sino que actúa como mentor del joven mediocampista.

¿Qué rol cumple Marcelo Díaz en el crecimiento de Barrera?

“Presión no siento, pero sí me ha aconsejado bastante. Hemos hablado y también he tratado de aprender desde el ejemplo“, declaró Barrera en conferencia.

Refiriéndose al rol de Marcelo Díaz, el joven aseguró que “ellos son jugadores con mucha experiencia y tengo que aprender día a día. Soy muy joven y aprendo todos los días, tanto de él como de todos mis compañeros”, añadió el volante.

¿Cómo influyó Fernando Gago en el debut de Barrera?

El otro factor determinante es el técnico. Gago, multicampeón como jugador con Real Madrid y Boca Juniors, le dio a Barrera los minutos que lo instalaron en el radar del hincha azul. “Estoy agradecido por la confianza que me ha dado, todos sabemos lo que fue como jugador y tenerlo ahora como líder del grupo es un privilegio para todos nosotros”, señaló el mediocampista.

Lejos de la presión que implica defender el puesto ante referentes como Díaz, Barrera elige el enfoque opuesto: “Me lo tomo con tranquilidad, pero con mucha responsabilidad. En un club tan grande como la U tienes que ser muy responsable y estoy muy contento por haber debutado”, afirmó.

El siguiente capítulo azul se escribe este fin de semana en La Serena, en un duelo que la U necesita ganar para no quedarse fuera de la pelea por la Copa de la Liga.