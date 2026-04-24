El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica no es un partido más; es el tradicional Clásico Universitario, un enfrentamiento que cruza a dos de los equipos más populares y ganadores del balompié nacional.

De cara a la edición número 202 por campeonatos de Primera División, ambos elencos llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos en la parte alta de la tabla, con técnicos como Fernando Gago y Daniel Garnero buscando imponer sus términos en el Estadio Nacional. Sin embargo, más allá del presente, este cruce carga con una historia rica en definiciones épicas, héroes y villanos. A continuación, repasamos todos los números y estadísticas que marcan este histórico derbi estudiantil.

¿Cuál es el historial de partidos entre U de Chile y U Católica?

Universidad de Chile domina el historial de Primera División con 76 triunfos, superando las 62 victorias de Universidad Católica y registrando 63 empates. En los 201 encuentros disputados hasta la fecha en la máxima categoría, la escuadra laica ha logrado imponer una supremacía que también se ve reflejada en la cantidad de goles a favor.

La historia de este derbi comenzó oficialmente el 2 de julio de 1939 en el Estadio Nacional, jornada que terminó con victoria para el “Chuncho” por 2-0 gracias a los goles de Jaime Riera y Guillermo Riera. Además, en ese mítico primer duelo, el portero azul Eduardo “Pulpo” Simián le contuvo un penal a Fernando Riera.

Estadística Histórica (Primera División) Números Totales Partidos Jugados 201 Triunfos Universidad de Chile 76 Triunfos Universidad Católica 62 Empates 63 Goles a favor U de Chile 289 Goles a favor U Católica 264

Los resultados de los últimos 10 Clásicos Universitarios

El registro de los últimos 10 duelos es extremadamente parejo, arrojando cinco victorias para la U de Chile, cuatro triunfos para la Católica y solo un empate. A pesar de la ventaja histórica del “Romántico Viajero”, la última década ha evidenciado una alta competitividad.

El recuerdo más reciente le pertenece a los de la franja: el 26 de octubre de 2025, la UC se impuso por 1-0 con un golazo de Alfred Canales, en un encuentro donde los “Cruzados” demostraron una resiliencia conmovedora al jugar la mayor parte del complemento con un hombre menos tras la expulsión de Gary Medel.

A continuación, el detalle exacto de los enfrentamientos más recientes:

26/10/2025: Universidad Católica 1-0 U de Chile

Universidad Católica U de Chile 03/05/2025: U de Chile 1-0 Universidad Católica

U de Chile Universidad Católica 19/10/2024: Universidad Católica 1-2 U de Chile

Universidad Católica U de Chile 18/05/2024: U de Chile 1-2 Universidad Católica

U de Chile Universidad Católica 11/11/2023: Universidad Católica 1-3 U de Chile

Universidad Católica U de Chile 30/04/2023: U de Chile 3-0 Universidad Católica

U de Chile Universidad Católica 28/02/2022: Universidad Católica 2-2 U de Chile

Universidad Católica U de Chile 25/09/2022: U de Chile 1-0 Universidad Católica

U de Chile Universidad Católica 27/08/2022: U de Chile 0-3 Universidad Católica

U de Chile Universidad Católica 22/04/2022: Universidad Católica 2-1 U de Chile

¿Cuáles son las mayores goleadas en la historia del Clásico Universitario?

La mayor goleada en la historia del derbi pertenece a la UC con un 5-0 en 1954, mientras que la U registra dos contundentes 4-0 en los años 1947 y 1972. El triunfo más abultado de los precordilleranos ocurrió en la temporada de 1954, jornada en la que anotaron Horacio Cisternas, Romualdo Moro y Miguel Ángel Montuori en tres ocasiones. Por el lado de la U de Chile, sus victorias más holgadas fueron el 4-0 del campeonato de 1947 (goles de José Balbuena, un autogol de Álvarez, Miguel Busquets y Andrés Coll) y otro 4-0 en 1972 (con un triplete de Esteban Aránguiz y un tanto de Juan Carlos Sarnari).

¿Quién es el goleador histórico y el jugador con más partidos en el Clásico?

Carlos “Tanque” Campos es el máximo artillero histórico del derbi con 14 goles, y el arquero Sergio Livingstone lidera en presencias con 32 partidos disputados. Ambos jugadores dejaron una huella imborrable en este tradicional encuentro. El “Sapo” Livingstone se erigió como un emblema de la resistencia cruzada custodiando el arco de la franja durante décadas, mientras que el “Tanque” Campos consolidó su estatus de ídolo azul siendo el dolor de cabeza constante para las defensas precordilleranas.