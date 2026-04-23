Tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia de Azul Azul ya se visualizan los cambios en el directorio de la concesionaria que rige los destinos de U de Chile: Cecilia Pérez y José Ramón Correa se perfilan como posibles timoneles del club y hay dos exfiguras del club que suenan para componer la mesa directiva de los estudiantiles.

Se trata de José “Pepe” Rojas y David Pizarro, quienes fueron referentes dentro de la cancha y ahora pueden llegar a la plana mayor de la institución, que toma las decisiones deportivas e institucionales.

¿Por qué Pepe Rojas y David Pizarro pueden llegar al directorio de Azul Azul?

José “Pepe” Rojas genera amplio respaldo en la dirigencia de U de Chile: la historia del jugador como multicampeón del club genera confianza en los directivos de Azul Azul, que quieren contar con él para este nuevo ciclo.

David Pizarro suma bonos también por su identificación con la institución y su experiencia en Europa. No obstante, hay versiones que lo ponen como candidato al puesto de gerente deportivo, el que actualmente está en manos de Manuel Mayo.

¿Cuándo se conforma el nuevo directorio de Azul Azul?

El martes 28 de abril es la fecha señalada para que se defina el nuevo directorio de Azul Azul, con decisiones como el nuevo presidente de la concesionaria y la posible inclusión de los mencionados José “Pepe” Rojas y David Pizarro a la dirigencia de U de Chile.

Esto se dará en el marco de la junta de accionistas en el Centro Deportivo Azul, la que debe realizarse de forma anual para dar a conocer los balances del año a nivel económico, deportivo e institucional.

¿Qué pasará con Michael Clark tras su salida de la presidencia de Azul Azul?

Pese a que Michael Clark termina su período como presidente de Azul Azul seguirá como máximo accionista de la concesionaria de U de Chile, por lo que igualmente será parte de las decisiones importantes de la institución.

De todas maneras, la prioridad de Clark será resolver sus problemas legales con la Comisión del Mercado Financiero, institución que le cursó una millonaria multa y dictaminó una inhabilitación por cinco años en cargos cargo de director o ejecutivo por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores.