El clima en el Centro Deportivo Azul está lejos de la tranquilidad. A solo días del trascendental duelo ante U Católica por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026, la preocupación en Universidad de Chile no solo pasa por lo futbolístico, sino también por quienes imparten justicia en la cancha.

La reciente designación de Diego Flores como árbitro central para este sábado reabrió las heridas en el plantel laico, especialmente tras el gol anulado a Charles Aránguiz frente a Palestino. Quien sacó la voz para transparentar la molestia interna fue el portero Gabriel Castellón, quien en conferencia de prensa cuestionó abiertamente el nivel de los réferis nacionales.

¿Qué dijo Gabriel Castellón sobre los árbitros en el fútbol chileno?

El arquero de la U aseguró que los jueces “han errado mucho” y exigió que el criterio de los cobros “sea parejo para todos”. Al ser consultado por las recientes polémicas que han perjudicado a los azules —como el fuerte planchazo no sancionado a Javier Altamirano contra Ñublense—, Castellón fue directo: “Lamentablemente han errado mucho a la hora de tomar decisiones. Creo que tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los criterios que han mostrado”. El meta fue más allá y profundizó en su reclamo: “Lo único que nos queda como jugadores es que traten de que su objetividad sea pareja para todos, no para unos equipos sí y otros no, ni dependiendo del partido que se está jugando”.

¿Qué opina el arquero de la U de Chile sobre la presencia de hinchas visitantes?

Castellón criticó la postura del Gobierno y tildó de “muy raras” y “cambiantes” las decisiones sobre los aforos en los estadios. El debate sobre el regreso del público forastero a los recintos deportivos no dejó indiferente al golero, quien apuntó a la falta de congruencia de las autoridades. “De repente, y cuando ellos quieren, toman una decisión y quieren tener hinchas visitantes. A veces nosotros queremos que haya hinchada visitante en otros partidos y nos dan la negativa. Son muy raras las decisiones que se van tomando, son muy cambiantes de semana a semana”, fustigó el nacido en Valparaíso.

¿Jugarán Charles Aránguiz y Eduardo Vargas el Clásico Universitario?

Ambos seleccionados nacionales se mantienen como duda tras presentar dolencias musculares y serán evaluados hasta el último minuto. La presencia de dos de las máximas figuras azules en el Estadio Nacional aún no está garantizada. Castellón entregó detalles sobre la recuperación de sus compañeros, confirmando que “están haciendo todo lo posible para poder estar a disposición”. Sin embargo, el portero aclaró que el cuerpo médico y físico será el encargado de tomar la decisión final. “Las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día. Ojalá poder contar con ellos porque son grandes jugadores”, cerró el guardameta.

¿Quién es el árbitro designado para el Clásico Universitario y cuál es su historial?

Diego Flores será el encargado de impartir justicia, un juez que divide su tiempo como gendarme y que registra un invicto absoluto dirigiendo a los azules. El nombramiento de Roberto Tobar llega en medio de este clima hostil. Flores, quien cumple funciones como cabo segundo en la cárcel femenina de San Miguel, viene de anularle el agónico gol a Aránguiz en La Cisterna y de expulsar a dos jugadores itálicos en un reciente triunfo cruzado. Pese a las suspicacias, los números históricos le sonríen al cuadro dirigido por Gago.