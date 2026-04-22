Frank Darío Kudelka, quien dirigió a Universidad de Chile entre 2018 y 2019, chocó su vehículo contra una motocicleta durante la madrugada de este miércoles en Rosario. El actual técnico de Newell’s Old Boys iba en camino a comandar la práctica de su equipo cuando se produjo la colisión, lo que obligó a desplegar un operativo policial y médico de urgencia en pleno centro de la ciudad para asistir a la conductora afectada, mientras el estratega aguardaba ileso en el lugar de los hechos.

¿Cómo fue el accidente de tránsito que sufrió Frank Kudelka?

El vehículo que conducía el ex DT azul impactó con una motocicleta en la intersección de las calles Córdoba y Alsina, en el barrio Echesortu. Según los primeros reportes policiales y el relato del propio entrenador, el choque ocurrió minutos después de las 6:00 a.m. cuando él avanzaba desde un semáforo y sintió el golpe en la parte trasera de su camioneta. “Estoy bien, la moto me chocó a mí”, declaró el argentino al medio local Cadena 3. Kudelka precisó que usualmente utiliza la avenida Avellaneda para llegar al predio de Bella Vista, pero esta vez decidió cambiar su ruta habitual debido al alto tráfico matutino.

¿Cuál es el estado de salud del ex entrenador de la U de Chile y los involucrados?

Frank Kudelka no sufrió heridas, pero la mujer de 48 años que iba en la motocicleta debió ser trasladada en ambulancia con politraumatismos. Tras el suceso, la policía llevó al técnico de Newell’s a la comisaría 2ª de Rosario por protocolo para cumplir con los trámites legales de rigor y constatar oficialmente que se encontraba sin lesiones.

Por su parte, la motociclista ingresó al Sanatorio Ipam con dolores lumbares. Gastón Caporella, médico del recinto, confirmó que la paciente está estable, consciente y con “buena respuesta a la medicación analgésica mientras se le realizan estudios para descartar lesiones de mayor gravedad”. Un hombre que viajaba como acompañante en el vehículo menor solo recibió un golpe leve en la muñeca.

AHORA. "LA MOTO ME CHOCÓ A MI", le dice KUDELKA a @Cadena3_Rosario. El choque en el que quedó involucrado Frank Darío Kudelka (DT de NOB) fue cerca de las 6am. En principio, iba temprano a Bella Vista. Hay una mujer lesionada en una ambulancia de ECCO. Vía @carrafiellofer. pic.twitter.com/UQKyRoXweO — Hernán Funes (@HernanFunes) April 22, 2026

El complejo presente de Kudelka al mando de Newell’s Old Boys

Pese a lograr un invicto de tres partidos, “La Lepra” marcha en la penúltima posición de la Zona A del Torneo Apertura argentino. El choque vehicular se produce en medio de una leve alza deportiva para el equipo del estratega. Newell’s viene de conseguir un triunfo como visitante por 3-2 frente a Unión de Santa Fe, sumando su segunda victoria en los últimos tres duelos. Con solo 13 puntos en la tabla, el equipo buscará escapar del fondo el próximo domingo cuando reciba a Instituto de Córdoba, aunque ahora la atención de la directiva rosarina también estará puesta en las resoluciones policiales y el impacto anímico tras este complejo episodio matutino.