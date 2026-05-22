Datos Clave La Cisterna no es opción para la U: Joel Olmos, alcalde de la comuna, le cierra las puertas a un posible estadio para los azules. La razón de Olmos para rechazar a los azules: El jefe comunal señaló que el impedimento de la U para construir un estadio en La Cisterna es la magnitud de su barra brava. Las palabras de Olmos que golpean a la U: “Ningún equipo con una barra brava de alto volumen puede estar en una comuna como La Cisterna”.

Olmos rechaza a la U por su barra brava

El sueño del estadio para Universidad de Chile se ha reactivado en los últimos meses, debido a los dichos de la nueva dirigencia de los azules comandada por Cecilia Pérez, quien ya se ha referido al tema, al igual que el director José Manuel Insulza, quienes anhelan un hogar para el equipo universitario.

A pesar de los anhelos, durante esta jornada el club azul recibió un duro portazo por parte del alcalde de una de las comunas candidatas a recibir el próximo recinto azul, La Cisterna. Joel Olmos, actual mandatario de la comuna, apuntó a que es imposible la construcción de un estadio para la U, donde apuntó principalmente a la hinchada del cuadro bullanguero.

En conversación con el medio ADN, Joel Olmos respondió la duda sobre la opción de tener un nuevo estadio en La Cisterna, debido a que ya cuentan con el Estadio Municipal que ostenta Palestino y el Centro Deportivo Azul. Ante la consulta, Olmos señaló que la U no podrá tener su ansiado estadio en la comuna debido al daño que genera su barra brava en el sector.

“Nos complica el tremendo daño que sufre el sector cuando vienen las barras bravas, por las aglomeraciones masivas o los banderazos que se realizan. Ningún equipo con una barra brava de alto volumen puede estar en una comuna como La Cisterna. Hay que buscar un modelo donde estos equipos salgan de las grandes ciudades para que no generen este tipo de impacto. Carabineros y municipios no pueden controlar a este tipo de barras”, señaló el alcalde de La Cisterna, cerrando la puerta a los azules de un estadio en la comuna.

Además, Olmos apuntó a una situación que se generó hace unas semanas, donde hinchas de Universidad de Chile estaban haciendo un asado en la plaza a las 2 de la mañana, tirando fuegos artificiales y consumiendo alcohol y drogas. El alcalde señaló que no puede aceptar a los universitarios debido a su compromiso con la seguridad de su ciudadanía.