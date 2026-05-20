Datos Clave Fin del camino: A sus 36 años, y luego de que su última experiencia profesional fuera en Argentina en 2025, el atacante decidió poner fin a su carrera deportiva. El mensaje del adiós: Mediante un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram, el exfutbolista anticipó que seguirá ligado al deporte. Un paso marcado por el infortunio: En su estadía en la U entre 2016 y 2020, el trasandino alzó el título del Clausura 2017.

El mercado de pases y las planificaciones del fútbol chileno e internacional recibieron durante la mañana de este miércoles una emotiva y sorpresiva noticia proveniente del otro lado de la cordillera. Uno de los integrantes del plantel que logró bordar la anhelada y última estrella de Primera División para las vitrinas del Centro Deportivo Azul decidió ponerle punto final a su extensa trayectoria. Tras 19 años y casi una temporada completa en calidad de agente libre, el habilidoso extremo zurdo confirmó el término de su ciclo como jugador profesional.

¿Quién es el campeón con la U de Chile que anunció su retiro del fútbol?

A través de un sentido comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram, el exatacante argentino Jonathan Zacaría hizo oficial su decisión de colgar los botines a los 36 años de edad. El zurdo, quien también defendió los colores de Palestino en el balompié nacional y cuya última escuadra fue Almirante Brown en la campaña 2025 de Argentina, expuso las razones detrás de esta compleja determinación.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera: llegó el momento de anunciar mi retiro del fútbol profesional. No fue una decisión fácil. El fútbol me dio mucho más que una profesión: me dio amigos, aprendizajes, experiencias inolvidables y la posibilidad de cumplir sueños que de chico parecían imposibles”, relató emocionado el oriundo de Buenos Aires en sus redes sociales, recibiendo de inmediato el afecto de excompañeros azules como Felipe Seymour y Yerko Leiva.

Zacaría, quien aseguró que seguirá ligado a la actividad desde otra vereda (“comienzan nuevos desafíos y proyectos ligados a este deporte que amo”), aprovechó la instancia para agradecer el cariño transversal de las hinchadas que lo acompañaron: “Me retiro con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido. Con errores y aciertos, siempre intenté representar esta profesión con compromiso, respeto y pasión”, añadió.

La cruda historia de Jonathan Zacaría en la U de Chile

El nombre del puntero trasandino quedó grabado a fuego en la retina de los hinchas de la U de Chile. Zacaría firmó un vínculo de cuatro temporadas en junio de 2016, a petición expresa del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece. Su impacto inicial fue prometedor, mostrando un despliegue ofensivo que ilusionó a la parcialidad laica.

Sin embargo, el destino le tenía deparado un infortunio brutal. En diciembre de ese mismo año sufrió una estremecedora fractura de tibia y peroné tras una dura entrada durante un partido ante Deportes Temuco. Esta grave lesión lo marginó por completo de las canchas durante toda la campaña del Torneo de Clausura 2017, campeonato donde el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos logró el anhelado título tras una épica remontada en la tabla ante Colo-Colo. Pese a no jugar un solo minuto de ese certamen, el argentino integró oficialmente la plantilla campeona.

Lamentablemente, la pesadilla física no se detuvo ahí. Cuando comenzaba a retomar su ritmo competitivo, a comienzos del 2018 sufrió una severa rotura de ligamento cruzado en la rodilla, marginándolo casi nueve meses más de las nóminas. Pese a disputar apenas 29 compromisos (con 5 goles y 3 asistencias) en sus cuatro años vestido de azul, su resiliencia y empuje lo convirtieron en un jugador altamente respetado por la fanaticada estudiantil. Tras dejar el CDA, el zurdo retornó a su país para defender los escudos de Aldosivi, San Martín de San Juan y el mencionado Almirante Brown.