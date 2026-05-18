Datos Clave Revisión del convenio: A través de un comunicado, la Casa de Estudios de Universidad de Chile avisó que revisará el contrato con Azul Azul. Elaboración de un informe jurídico: El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Andrés Jana, elaborará un informe para determinar los alcances legales de la situación. Críticas a la concesionaria: Desde la institución cuestionaron la “falta de transparencia”tras las recientes diligencias contra Michael Clark por el ‘caso Sartor’.

Un sorpresivo anunció sacudió a Universidad de Chile. Este lunes la Casa de Estudios alzó la voz y avisaron que encargaron la elaboración de un informe para revisar el acuerdo con Azul Azul.

Esto en medio de las repercusiones por el caso Sartor y la investigación contra Michael Clark, donde incluso fueron allanadas las oficinas de la concesionaria en el Centro Deportivo Azul.

¿Qué dijo la Casa de Estudios de la U de Chile sobre Azul Azul?

A través de un comunicado de prensa, la Casa de Estudios señaló que las recientes diligencias realizadas por la PDI y el Ministerio Público enmarcadas en la investigación contra Michael Clark, refuerzan lo que señalaron en la última junta de accionistas, donde advirtieron una “falta de transparencia en la información de la sociedad y la exigencia de un débil gobierno corporativo”.

“La Universidad de Chile persistirá en su mandato ineludible de resguardo de sus normas y valores en relación al debido cumplimiento del Convenio suscrito con Azul Azul S.A., así como al artículo 63 del Estatuto de la Universidad, en el que se establece su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución”, añadió.

En ese sentido, desde la U advirtieron que continuarán “dando seguimiento permanente a los procesos penales que involucran al principal accionista de la concesionaria”.

¿Qué acciones tomará la U de Chile contra Azul Azul?

En ese contexto, la Casa de Estudios informó que encargaron la elaboración de un informe jurídico al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Andrés Jana, para determinar los alcances legales de la situación, “incluidos sus efectos sobre el Convenio suscrito con Azul Azul”.

El objetivo es que se “proponga distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la universidad”. Este informe será entregado al futuro rector o rectora de la institución para “su análisis y decisión”.

“La Universidad de Chile reconoce en el club de fútbol profesional una parte importante de su identidad e historia y velará permanentemente para que sus valores y principios formen parte del presente y futuro del Club que lleva su nombre”, cerró el documento.