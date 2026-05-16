Datos Clave Interés reactivado: La U preguntó condiciones por el lateral izquierdo Maximiliano Olivera, actual referente de Peñarol. Salida inminente: La búsqueda responde a que la dirigencia no extenderá el préstamo de Felipe Salomoni. Traba en Uruguay: Diego Aguirre considera al jugador una pieza inamovible para el resto de la temporada.

Universidad de Chile ya planifica los movimientos estratégicos para potenciar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Pese a que el foco futbolístico está puesto en el Campeonato Nacional 2026, la gerencia deportiva laica comenzó a agilizar las carpetas internacionales para abrochar al primer refuerzo del mercado de pases invernal. La prioridad absoluta de la dirigencia estudiantil apunta a la banda izquierda, zona del campo que sufrirá una modificación obligatoria debido a decisiones contractuales de la mesa directiva.

¿Quién es Maximiliano Olivera, el lateral izquierdo que busca la U de Chile?

Según información de Al Aire Libre, la dirigencia de Azul Azul realizó las primeras consultas formales para conocer la situación económica de Maximiliano Olivera, lateral izquierdo de 34 años y actual capitán de Peñarol de Uruguay. El defensor charrúa cuenta con una vasta trayectoria internacional que incluye pasos por la Fiorentina de Italia, Olimpia de Paraguay y Juárez de México, un perfil de jerarquía que calza con las exigencias del cuerpo técnico para afrontar la recta final del torneo local.

Cabe recordar que el experimentado futbolista es una vieja obsesión de la escuadra universitaria, la cual ya intentó materializar su fichaje durante los mercados de las temporadas 2023 y 2024. Aunque en aquellas oportunidades las tratativas terminaron en portazos mutuos desde Montevideo, la proximidad del término de su vínculo contractual reactivó de inmediato el interés en las oficinas del Centro Deportivo Azul.

Los motivos de Azul Azul para buscar un refuerzo en el mercado de pases

La urgencia de Universidad de Chile por asegurar la incorporación de un especialista por la banda izquierda obedece directamente a una reestructuración del plantel. Y es que el lateral paraguayo Felipe Salomoni finalizará su préstamo con el cuadro laico el próximo 30 de junio de 2026 y la cúpula directiva ya determinó que no existirá ninguna comunicación con Guaraní para extender la cesión del futbolista, liberando además un cupo de extranjero en la plantilla.

En lo deportivo, el presente de Olivera en Uruguay muestra un retorno paulatino a la regularidad tras haber superado un desgarro sufrido a fines de abril. El capitán del “Manya” registra dos goles en diez compromisos disputados en lo que va del año y recuperó la titularidad en las últimas presentaciones locales, además de mantenerse considerado en la delegación charrúa para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La postura de Peñarol que complica el fichaje del capitán charrúa

Pese al fuerte interés de la escuadra estudiantil por abrochar su contratación, el camino para sellar la operación no asoma sencillo debido al rol protagónico que ostenta el zaguero en su país. Una publicación del medio uruguayo Referí destapó las intenciones del cuerpo técnico carbonero, liderado por Diego Aguirre, respecto a la continuidad del referente defensivo más allá del vencimiento de su contrato estipulado para mitad de año.

El estratega de Peñarol tiene una postura radical y no imagina la conformación de su escuadra para el segundo semestre sin la presencia del lateral. Según detalla la crónica del medio oriental, Aguirre considera al zaguero como un aliado clave para la cohesión del grupo y un pilar fundamental en la estructura táctica que pretende sostener para pelear los títulos internacionales.

Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, la U deberá desplegar una propuesta económica atractiva si pretende torcer la voluntad del club uruguayo y asegurar a su ansiado refuerzo.