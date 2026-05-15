Lucas Romero está en la lista de 55 reservados de Paraguay para el Mundial, pero en Universidad de Chile acumula apenas 276 minutos en 5 partidos desde su llegada a inicios de año. Este viernes, Fernando Gago fue consultado en conferencia de prensa por la situación del volante de 23 años y respondió sin rodeos: la selección no influye en sus decisiones.

¿Qué dijo Gago sobre Romero en la U de Chile?

El técnico fue categórico al descartar que la convocatoria a Paraguay pueda condicionar su uso del jugador. “Acá la prioridad es el club, independiente de si hay un jugador en una lista de selección. A mí no me interesa si hay jugadores convocados o si tienen que tener minutos o no”, señaló.

Gago también explicó los criterios que usa para definir su equipo. “Así es el fútbol, es una cuestión de rendimiento constante y de lo que yo creo en el día a día. No me voy a basar nunca en los nombres para hacer una formación, sino que en lo que veo en los días de entrenamiento”, añadió.

El DT reconoció que ha dialogado directamente con Romero sobre su situación. “Obviamente que Lucas tiene que seguir mejorando. Eso lo hablo personalmente con él en cuestiones de entrenamiento. Después la decisión del entrenador de quién juega o quién no, pasa por una cuestión de gustos y de lo que creo que puede pasar en el partido”, concluyó.

¿Cuánto ha jugado Lucas Romero en la U de Chile?

Los números son elocuentes. Romero acumula 276 minutos en 5 partidos: 90 en la Copa de la Liga y 186 en el Campeonato Nacional. Su último partido fue el 5 de abril, cuando jugó 45 minutos en el triunfo 4-0 sobre Deportes La Serena. Desde entonces acumula cuatro suplencias y ni siquiera fue convocado para el Clásico Universitario ante la UC.

El contraste es llamativo: fue uno de los refuerzos más esperados de la U a inicios de 2026, llegó con la etiqueta de figura, y hoy no entra en los planes de Gago pese a estar en la órbita de la selección paraguaya para el Mundial. Con 276 minutos en más de cuatro meses en el club, el volante de 23 años necesita un giro urgente en su situación si quiere mantener su lugar en la lista guaraní.