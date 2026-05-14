Fernando Gago tiene una dura tarea para este fin de semana, ya que Universidad de Chile debe visitar a Cobresal por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026 con una complejidad extra: Cuenta con tres de sus cuatro defensores descartados para el enfrentamiento ante los mineros, por lo que el técnico tiene que recurrir a medidas extremas para su próxima citación.

Una de las opciones más claras para Pintita es citar al defensor central de la proyección azul, Cristóbal Ulloa, quien es capitán de su categoría y hermano del actual capitán de Colo Colo. El joven central de 20 años se posiciona como candidato a ser citado por primera vez al primer equipo dirigido por Fernando Gago.

Cristóbal Ulloa y su oportunidad de ser citado por Gago

Para el próximo encuentro de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026, Fernando Gago no tiene disponibles en defensa a Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales, los dos primeros descartados por lesión y el último suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el técnico azul sólo tiene a Franco Calderón y Bianneider Tamayo para suplir a los dos centrales titulares.

Ante la falta de jugadores defensivos en la banca de suplentes, se espera que Cristóbal Ulloa sea una de las novedades en la citación de Fernando Gago, quien ya ha apostado en diversas ocasiones con los jugadores juveniles como son el caso de Lucas Barrera, Agustín Arce e Ignacio Vásquez.

Ulloa llegó en el año 2023 al Centro Deportivo Azul, con solamente con 16 años, y por sus diversas características ligadas a su gran poderío físico y su dominio en el juego aéreo es uno de los candidatos a ser parte del viaje de la escuadra azul al norte para la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los Ulloa: Uno capitán en Colo Colo y el otro en la U

Cristóbal Ulloa es hermano menor de Diego Ulloa, actual capitán de Colo Colo. Ambos comenzaron su camino en el fútbol en las inferiores del Cacique, pero Cristóbal dejó el deporte a sus 11 años para tomarse un descanso. Cinco años después, volvió a la disciplina profesional pero desde la vereda de enfrente, al unirse a las inferiores de Universidad de Chile, mientras su hermano siguió su camino con los albos, hasta consolidarse en una pieza fundamental en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Hace unos meses, Cristóbal Ulloa mantuvo una conversación con el medio AS Chile, y señaló que la U ha sido una gran ayuda para él en su carrera, y se encuentra con ansias de debutar en el primer equipo de los universitarios, al mencionar que, “Me gustaría firmar mi contrato, ayudar a mi familia, debutar en la U, que sería algo maravilloso. Es el club más grande del país”.