Colo Colo regresó este jueves a Santiago y Fernando Ortiz reveló qué le dijo al árbitro Gastón Philippe para ser expulsado tras el pitazo final de la derrota 0-1 ante Coquimbo Unido. El técnico, que la noche anterior había evitado ahondar en el tema, esta vez fue más directo sobre lo que ocurrió en el campo.

¿Qué le dijo Ortiz al árbitro tras la derrota de Colo Colo?

El técnico explicó las palabras exactas que le dirigió a Philippe. “Le expresé que, para mí, un árbitro de Primera División tiene que tener carácter y personalidad. Pero hubo muchas equivocaciones al momento de tomar una decisión”, señaló.

Ortiz insistió en que su reclamo no cruzó ningún límite. “Nunca le falté el respeto al árbitro. Si él lo sintió así, le pido disculpas. Pero jamás lo insulté, simplemente le dije lo que pienso. Él cree que tiene el poder por sacarme tarjeta roja, y me parece que no es lo adecuado”, afirmó.

La declaración es un giro respecto a lo dicho la noche anterior, cuando Ortiz había señalado que “yo no soy quién puede juzgar la labor del arbitraje”. Con 24 horas de distancia, el técnico eligió ser más explícito sobre las razones de su expulsión.

¿Qué dijo Ortiz sobre la derrota de Colo Colo?

El técnico también abordó las consecuencias de la derrota en la Copa de la Liga, donde el Cacique dejó de depender de sí mismo para clasificar a las semifinales. “Ya no dependemos de nosotros, es una realidad. Pero en Colo Colo todos los partidos son importantes”, reconoció.

Ortiz aclaró que la derrota ante Coquimbo no era definitoria y que aún hay opciones de avanzar. “No era definitorio, porque tenemos una posibilidad también cuando enfrentemos a Huachipato. Sabemos que se tienen que combinar algunos resultados para que podamos pasar a la semifinal. A esperar que se puedan dar esos resultados, y a seguir trabajando”, indicó.

El domingo, Colo Colo enfrenta un nuevo partido clave por el Campeonato Nacional, competencia donde los albos mantienen el liderato.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo duelo de Colo Colo está programado para el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental frente a Ñublense por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.