Colo Colo ya se encuentra en la Región de Coquimbo para disputar este miércoles 13 de mayo un duelo clave ante el cuadro “Pirata” por la Copa de la Liga 2026. Como es tradición en las visitas del conjunto albo a regiones, la hinchada organizó un multitudinario “Hotelazo” para brindar apoyo al plantel de Fernando Ortiz.

Sin embargo, la jornada nocturna en La Serena terminó con un amplio despliegue de Carabineros y personal de seguridad. El procedimiento policial, que buscó restablecer el orden en las inmediaciones del hotel de concentración, finalizó con detenidos y un balance estadístico que marca la antesala del trascendental compromiso deportivo.

¿Qué pasó en el hotel de concentración de Colo Colo en La Serena?

El bus oficial del “Cacique” arribó al Hotel Diego de Almagro bajo la expectación de cientos de fanáticos que se congregaron en la Avenida Francisco de Aguirre. Según reportaron medios locales como Mi Radio LS y Cuarta Región Informa, la masividad de la convocatoria derivó en complicaciones para el tránsito vehicular y la activación de elementos pirotécnicos en la vía pública. Ante este escenario, la fuerza pública activó los protocolos establecidos para este tipo de eventos masivos.

Para dispersar a la multitud y despejar las vías de acceso, Carabineros utilizó el carro lanza agua, avanzando de forma preventiva hacia los sectores con mayor aglomeración. El procedimiento, captado en imágenes por diversos medios regionales, buscó disuadir a quienes persistían en el uso de bengalas y fuegos artificiales, elementos que generaron preocupación entre los vecinos y transeúntes del sector. En el lugar también se divisó personal del SAMU, quienes se mantuvieron en alerta ante posibles incidentes durante el despeje de la calzada.

El balance oficial de Carabineros tras el banderazo albo

Este miércoles, la institución policial entregó el reporte detallado de las acciones realizadas durante la noche. Según informó ADN Radio, el operativo concluyó con dos hombres detenidos, quienes fueron identificados participando activamente en la activación de pirotecnia. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el correspondiente control de detención por infracción a la Ley de Control de Armas.

El despliegue de Carabineros en La Serena arrojó cifras contundentes sobre la magnitud del resguardo:

96 controles de identidad realizados preventivamente en el lugar.

realizados preventivamente en el lugar. 100 controles vehiculares ejecutados en el perímetro del hotel de concentración.

ejecutados en el perímetro del hotel de concentración. 33 infracciones al tránsito cursadas durante el transcurso del banderazo.

cursadas durante el transcurso del banderazo. Reporte de daños: A pesar de la intensidad del operativo, la autoridad confirmó que no se registraron funcionarios ni civiles lesionados, así como tampoco daños a la propiedad pública o privada.

Horario y dónde ver Coquimbo Unido vs Colo Colo: Una “final” sin público visita

Tras el cierre del procedimiento policial, el foco se traslada al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán hoy a partir de las 19:00 horas. El partido es de suma importancia, ya que los albos se juegan la posibilidad de sellar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga ante uno de los rivales más sólidos de la temporada.

Cabe recordar que, por disposición de la Delegación Presidencial de Coquimbo, el encuentro se disputará exclusivamente con público local. Esta restricción de seguridad fue precisamente el motivo por el cual la hinchada alba se volcó en masa al hotel de concentración anoche, al no poder acompañar al equipo dentro del recinto deportivo. Las autoridades han reforzado los anillos de seguridad en los alrededores del estadio pirata para asegurar el normal desarrollo del juego tras los sucesos vividos en la previa.