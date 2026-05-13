Colo Colo lidera el Campeonato Nacional 2026 con 24 puntos, pero la amenaza de Deportes Limache, sublíder con 21 unidades, ha encendido las alarmas en las oficinas de Macul.

El equipo de Fernando Ortiz busca potenciar sus bandas para la segunda rueda y, en una maniobra que busca reforzar al “Cacique” y simultáneamente debilitar a su escolta más directo, Blanco y Negro fijó su mirada en las dos piezas angulares del ataque limachino: Jean Meneses y Joaquín Montecinos. La intención es clara: desarmar al equipo más goleador del certamen (25 goles a favor) para pavimentar el camino hacia el título.

Joaquín Montecinos: El “renacido” que Daniel Morón quiere para Ortiz

Según información recabada por el portal En Cancha, el interés por Joaquín Montecinos ha tomado fuerza en las últimas horas tras el análisis de la gerencia técnica. El director deportivo, Daniel Morón, considera que el extremo es el perfil exacto para solucionar la falta de profundidad por la banda derecha que ha mostrado el equipo en partidos cerrados. Montecinos, quien fue descartado en su momento por O’Higgins tras una etapa irregular bajo el mando de Francisco Meneghini, ha encontrado en Limache su mejor versión.

En lo que va de temporada, el polifuncional jugador registra 16 partidos disputados, tres goles y una asistencia. Su capacidad para cumplir roles tanto de lateral volante como de extremo puro seduce a Fernando Ortiz, quien busca mayor agresividad en el último tercio del campo. Para Colo Colo, fichar a Montecinos significaría arrebatarle a Limache a uno de sus motores anímicos y futbolísticos justo cuando la lucha por la cima está más apretada que nunca.

Jean Meneses y el plan de Aníbal Mosa para debilitar al escolta

Por el flanco izquierdo, el nombre que genera consenso es el de Jean Meneses. El extremo, impulsado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, representa el “golpe de jerarquía” que busca el club. Meneses pasó de un ostracismo total en el Vasco da Gama a ser, estadísticamente, uno de los mejores atacantes del medio local en este 2026: 16 partidos, 5 goles y 8 asistencias.

A pesar de que en el pasado la dirigencia alba le cerró las puertas por dudas sobre su condición física, hoy el escenario es opuesto. Meneses es el máximo habilitador de Deportes Limache y su salida dejaría un vacío casi imposible de llenar para el cuadro “Tomatero”. El objetivo de Mosa es asegurar a un jugador que ya conoce la presión de la selección y que aportaría la cuota de experiencia necesaria para afrontar la fase final de la Copa de la Liga y el cierre del torneo doméstico.

La advertencia de Jaime Pizarro y los límites del mercado

Sin embargo, el plan de “desarmar” al sublíder tiene una barrera reglamentaria importante. Jaime Pizarro, director de la concesionaria, aclaró que los movimientos deberán ser quirúrgicos debido a las restricciones de la ANFP para el mercado de invierno. “Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados”, advirtió el histórico capitán antes de viajar a Coquimbo.

En este sentido, la dirigencia espera los resultados de la “final” ante los “Piratas” para determinar si la inversión se concentrará exclusivamente en los hombres de Limache. “Nos va a servir este tiempo para establecer las necesidades y cómo abordarlas”, añadió Pizarro. Con la tabla de posiciones ardiendo, los próximos días serán claves para ver si Colo Colo logra concretar este “doble golpe” al mercado y al sublíder del torneo.